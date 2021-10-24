Fenerbahçe evinde kaybetti!

Fenerbahçe, Süper Lig 10. hafta maçında Alanyaspor'u sahasında ağırladı. Ülker Stadyumu’nda saat 19.00’da başlayan maçı hakem Halil Umut Meler yönetti. Son olarak Trabzonspor’a 3-1 yenilen ve liderliği kaptıran Fenerbahçe, ligde 6 maçtır yenilgi yüzü görmeyen Alanyaspor karşısında galibiyet aradı. İlk yarısı golsüz geçen maçın ikinci yarısında goller peş peşe geldi.Alanyaspor 75. dakikada Emre Akbaba'nın attığı golle 1-0 öne geçse de Fenerbahçe 80. dakikada Serdar Dursun'la golü buldu. Ev sahibi takım arayı kapatmış olsa da 90+3'de Efkan'ın golüyle Alanyaspor maçı 2-1 üstünlükle tamamladı. Alanyaspor 3 puanı kazandı. Bu sonuçla birlikte üst üste 2. maçını kaybeden sarı-lacivertliler 19 puanla zirvenin 5 puan gerisinde kaldı. Alanyaspor'un puanı ise 20 oldu.FENERBAHÇE - AYTEMİZ ALANYASPOR MAÇINDAN DAKİKALAR4. dakikada Pelkas'ın ortasında penaltı noktası civarında topu göğsüyle yumuşatan Serdar Dursun'un sol ayağıyla dönerek vuruşunda, meşin yuvarlak kalecide kaldı.12. dakikada ön alanda yaptığı baskı sonucu topu kazanan Gustavo'nun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Serdar Dursun'un yerden plasesinde, kaleci topu kontrol etti.29. dakikada Tisserand'ın sağdan ortasına ceza sahası içinde Fatih Aksoy ayak koyarken, meşin yuvarlak yan ağlara temas ederek kornere çıktı.38. dakikada sağdan Nazım Sangare'nin etkili ortasına altıpasta Pelkas vuramadı. Arkaya aşan topa Ferdi'nin kafa vuruşunda Rossi'nin göğsüne çarpan meşin yuvarlağı kaleci Serkan kontrpiyede kalmasına rağmen son anda çizgiden çıkardı.75. dakikada Aytemiz Alanyaspor öne geçti. Juanfran'ın derinlemesine pasına sağdan hareketlenen Efecan Karaca, ceza sahasına girdikten sonra pasını yerden kale önüne gönderdi. Emre Akbaba'nın sol ayağıyla yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.80. dakikada Fenerbahçe beraberliği sağladı. Novak'ın ceza sahası içi sol çaprazdan ortasına Serdar Dursun'un altıpas çizgisi üzerinden yaptığı kafa vuruşunda top filelere gitti: 1-1.89. dakikada Fenerbahçe ikinci gole yaklaştı. Mesut Özil'in sağdan ortasında kaleci Serkan Kırıntılı'dan seken top Szalai'nin önüne düştü. Bu oyuncunun ceza sahası içi sol çaprazdan çıkardığı şutta Juanfran'a çarpan top kornere çıktı.90+3. dakikada Aytemiz Alanyaspor ikinci golü buldu. Candeias'ın sağdan kullandığı kornerde Milunovic'in ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşunda seken topu arka direkte yine kafa vuruşuyla tamamlayan Efkan Bekiroğlu, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-2.Aytemiz Alanyaspor, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.