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Fenerbahçe Alanyaspor'u konuk ediyor!

Süper Lig'de 9. haftaya lider giren Fenerbahçe, Trabzonspor deplasmanında 3-1 mağlup olarak liderliği rakibine kaptırmıştı. Trabzonspor maçının ardından hafta içinde Royal Antwerp ile 2-2 berabere kalan sarı-lacivertliler, yeniden çıkış peşinde. Bülent Korkmaz yönetiminde formunu bulan Alanyaspor'u Kadıköy'de ağırlayacak olan Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları...

Ekleme: 24.10.2021 - 18:09 Güncelleme: 24.10.2021 - 18:10 / Editör: Ozge Selin
Fenerbahçe Alanyaspor'u konuk ediyor!
Süper Lig'in 10. haftasında birbirinden heyecanlı maçlar oynanmaya devam ediyor. Haftanın önemli karşılaşmalarından birisi Fenerbahçe ile Alanyaspor arasında oynanacak. Ligde son haftayı Trabzonspor'a mağlup olarak geçen Fenerbahçe, liderliği de rakibine bırakmıştı.

Yeniden çıkışa geçmek isteyen sarı-lacivertliler, son haftaların formda takımı Alanyaspor'u evinde konuk ediyor. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Ligde son maçında Trabzonspor'a deplasmanda mağlup olan ve UEFA Avrupa Ligi'nde Royal Antwerp ile berabere kalarak hayal kırıklığı yaşatan sarı-lacivertliler, Antalya temsilcisi karşısında kazanarak moral bulmak istiyor.

Teknik direktör Vitor Pereira'nın öğrencileri, 9 maçta topladığı 19 puan ve averajla haftaya 3. sırada giriyor.

11'LER BELLİ OLDU

Fenerbahçe: Berke, Novak, Tisserand, Szalai, Nazım, Gustavo, Zajc, Ferdi, Pelkas, Rossi, Serdar

Alanyaspor: Serkan, Juanfran, Fatih, Milunovic, Borja, Umut, Novais, Efecan, Emre, Davidson, Diedhiou

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor karşısında 4 futbolcusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde hafif sakatlığı bulunan ve riske edilmesi beklenmeyen Serdar Aziz'in yanı sıra kırmızı kart cezalısı Kim Min-jae maçta forma giyemeyecek.

Öte yandan Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK), 3 maç ceza verdiği Bright Osayi-Samuel ile 1 maç men cezası verdiği Altay Bayındır da kadroda yer almayacak.

Ayrıca sakatlıklarını atlatan Mert Hakan Yandaş ile İrfan Can Kahveci'nin durumuna teknik ekip tarafından karar verilecek.
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