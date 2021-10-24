Cristiano Ronaldo Liverpool maçında çığırından çıktı! Saha karıştı…

Tüm dünyanın büyük bir heyecanla beklediği Manchester United-Liverpool karşılaşması güne damga vuran karşılaşmalardan birisi oldu. Sezon başında dikkat çeken transferlerle şampiyonluk hedefleyen Manchester United, Liverpool karşısında adeta yıkıldı.Jadon Sancho, Raphael Varane ve Cristiano Ronaldo gibi önemli yıldızları kadrosuna katan Manchester United, eski günlerine dönmek adına yeni bir sayfa açtı.Ole Gunnar Solskjaer'in yönetimindeki Manchester United, Ronaldo transferiyle birlikte sezona iyi başlasa da ilerleyen haftalarda büyük bir çöküş yaşadı.Şampiyonlar Ligi ve Premier Lig'de üst üste gelen puan kayıpları sonrasında Manchester'da en çok tartışılan isim Solskjaer oldu.İngiliz basınında Cristiano Ronaldo ve Solskjaer'in arasında gerginlik olduğu ve iki ismin bir türlü anlaşamadığı haberleri yayılmaya başladı.ManU efsanesi Solskjaer, sezon başında Ronaldo için "36 yaşındaki bir oyuncunun her maçta ilk 11 oynaması beklenemez" açıklamaları tepki çekmişti.Ligin 9. haftasında Liverpool'u Old Trafford'da konuk eden Manchester United, bu sezonun formda ekibi karşısında adeta çöküş yaşadı.Maçın henüz 50. dakikasında 5-0 gibi farklı bir skor elde eden Liverpool'da, Mohamed Salah, yaptığı hat-trickle maça damga vurdu.Karşılaşmanın en çok ses getiren anları ise Cristiano Ronaldo'nun sinirlerine hakim olamadığı ve rakibine tekme salladığı anlar oldu.Maç boyunca oldukça rahat oynayan Liverpool, Manchester United karşısında hiç zorlanmadan bir ilk yarı geçirdi.Karşılaşmanın ilk yarısının son saniyelerinde sağ kanatta topla buluşan Cristiano Ronaldo, Curtis Jones ile girdiği ikili mücadele sinirlerine hakim olamadı.Top kapma mücadelesi sırasında rakibine tekme sallayan Portekizli yıldızın öfke küpüne döndüğü o anlar kameralara yansıdı.Yaşananların ardından saha içerisi bir anda karıştı ve Ronaldo, sarı kartla cezalandırıldı.Maç boyunca da mutsuz ve çaresiz olduğu gözlemlenen Ronaldo'nun bu memnuniyetsizliği futbolseverleri şaşkına çevirdi.Öte yandan Portekizli yıldızın 52. dakikada attığı tek gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.Manchester United'da ikinci yarının başında oyuna giren Paul Pogba, 60'ta kırmızı kart gördü ve takımı 10 kişi bıraktı.Karşılaşmadan 5-0'lık skorla ayrılan Liverpool, zirve takibini sürdürdü ve Chelsea'nin ardından ikinci sırada yer aldı.Premier Lig'de üst üste 4. maçını da kazanamayan Manchester United ise 14 puanda kaldı.