  • USD: 9,59 - 9,60
  • EURO: 11,16 - 11,18
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Alanyaspor yenilgisi Kadıköy'de ortalığı karıştırdı! Fenerbahçe taraftarından yönetim ve futbolculara büyük tepki...

Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, evinde ligde son haftaların formda takımı Alanyaspor'u ağırladı. Karşılaşmanın büyük bir bölümünde rakibine karşı üstün oynayan sarı-lacivertliler, mücadelenin son 15 dakikasında adeta yıkıldı. Emre Akbaba ve Efkan Bekiroğlu'nun golleriyle sahadan 2-1 ayrılan Fenerbahçe, zirve yarışında ağır yara aldı. Üst üste 2'inci kez mağlup olan sarı-lacivertlilerde taraftarın hem yönetime hem de takıma tepkisi büyük oldu.

Alanyaspor yenilgisi Kadıköy'de ortalığı karıştırdı! Fenerbahçe taraftarından yönetim ve futbolculara büyük tepki...
Ekleme: 24.10.2021 - 21:46 Güncelleme: 24.10.2021 - 21:56 / Editör: Ozge Selin
Alanyaspor yenilgisi Kadıköy'de ortalığı karıştırdı! Fenerbahçe taraftarından yönetim ve futbolculara büyük tepki...
Süper Lig'in 10. haftasında Alanyaspor'u sahasında ağırlayan Fenerbahçe, karşılaşmadan 2-1 mağlup ayrıldı. Maça oldukça rotasyonlu ve sürpriz bir 11'le başlayan Vitor Pereira, maçın 75. dakikasına kadar oyunun hakimi olmayı başarmıştı.

Ancak bir türlü golü bulamayan Fenerbahçe, 75. dakikada sezon başında Galatasaray'dan Alanyaspor'a kiralanan Emre Akbaba'nın golüyle büyük bir şok yaşadı.

Alanyaspor'un ilk golüne hızlı bir reaksiyon veren Vitor Pereira ve öğrencileri, 80'de Serdar Dursun'un golüyle beraberliği yakaladı.

Beraberlik golünün ardından Alanyaspor kalesinde baskısını arttıran sarı-lacivertliler, üst üste birçok pozisyona girmesine rağmen öne geçecek golü bulmayı başaramadı.

Bu dakikalarda kontra atak kovalayan konuk ekip, 90+3'de hızlı gelişen atak sonucunda Efkan Bekiroğlu'nun golüyle karşılaşmada 2-1 öne geçti.

Alanyaspor'un 2'inci golünden sonra büyük bir yıkım yaşayan Kadıköy, yönetime ve takıma çok sert tepki gösterdi.

KADIKÖY'DE İSTİFA SESLERİ!

Maçın son saniyelerine girildiği anlarda Ülker Stadyumu'nda karşılaşmayı izleyen sarı-lacivertli taraftarlar, "Yönetim istifa" sesleriyle tepkisini gösterdi.

Öte yandan maçın son düdüğünün ardından taraftara giden takım oyuncuları da bu tepkiden nasibini aldı.

Tribünlerdeki Fenerbahçe taraftarı, futbolcular için "Formayı çıkarıp, buradan gidin" tezahüratlarıyla sert çıkıştı.
Başkan Erdoğan'dan 'Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda' buluşmasında konuştu
4 günlük gizemli ziyaret! Ülkenin adını bile açıklamadılar
24 Ekim koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum
İYİ Parti'nin kuruluş programında ortalık karıştı! Akşener de oradaydı!
Sakarya TEM'de zincirleme kaza: 23 araç birbirine girdi
Numan Kurtulmuş'tan 10 büyükelçiye tepki: Türkiye hiç kimsenin parmak sallayarak konuşmasına müsaade etmez
Bitlis'te feci kaza! Otomobil takla attı: Ölü ve yaralılar var
'Kitre bebek' vurgununda flaş gelişme! 11 bin 500 TL’ye alınan bebek altın suyuna batırılarak imal edilmiş
ABD basını Başkan Erdoğan’ın Osman Kavala çıkışını manşete taşıdı
Birgün gazetesinden 'cami içinde protokol yolu açıldı' yalanı
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na İzmir'de tepki! 'Bu söylenecek kelime mi?'
Mansur Yavaş'ın kitre bebek yolsuzluğunun tüm detayları, ilk kez çok özel belgelerle Dinamit'te!
Avrupa’da akaryakıt krizi büyüyor! Ucuz benzin için kilometrelerce yol gidiyorlar
CHP'li İstanbul'da 'şaşırtmayan manzara' İETT otobüsü elle itildi!
İşçi ve işverenler dikkat! Yargıtay'dan flaş asgari ücret kararı
Kabine toplanıyor; Başkan Erdoğan önemli kararları açıklayacak
Mansur Yavaş ve muhalefet 48 saattir sessiz! 'Özgür' gazeteciler nerede?
CHP'li Sevigen Millet İttifakı'nın adayını açıkladı!
'Mercedes makam aracına binmek günahtır' diyen Karamollaoğlu: Mercedes'e biniyorum
'Mercedes makam aracına binmek günahtır' diyen Karamollaoğlu: Mercedes'e biniyorum
Ordu'da Kur’an-ı Kerim sayfalarını konfeti yaptılar!

Ordu'da Kur’an-ı Kerim sayfalarını konfeti yaptılar!

Meteoroloji'den peş peşe uyarı! Zirai don... Kuvvetli yağış ve rüzgar...

Meteoroloji'den peş peşe uyarı! Zirai don... Kuvvetli yağış ve rüzgar...

Ağaca asılı bulunmuştu... Arda'nın ölümü ile ilgili kritik detay!

Ağaca asılı bulunmuştu... Arda'nın ölümü ile ilgili kritik detay!

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi sele teslim! Sokaklar sular altında kaldı

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi sele teslim! Sokaklar sular altında kaldı

Cristiano Ronaldo Liverpool maçında çığırından çıktı! Saha karıştı…

Cristiano Ronaldo Liverpool maçında çığırından çıktı! Saha karıştı…

Acılar hala taze: Van'ı yıkıp geçen deprem felaketinin üstünden 10 yıl geçti

Acılar hala taze: Van'ı yıkıp geçen deprem felaketinin üstünden 10 yıl geçti