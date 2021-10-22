Mesut Özil'den o görüntüler için açıklama! Oyundan alınınca tepki göstermişti...

UEFA Avrupa Ligi G Grubu 3. maçında Kadıköy'de Royal Antwerp ile karşılaşan Fenerbahçe, zorlu mücadeleden 2-2 beraberlikle ayrılmıştı. Karşılaşmanın ikinci yarısında oyundan alınan Mesut Özil, bu karara tepki göstererek su şişelerini tekmelemişti. Tecrübeli oyuncu, maç içerisinde gösterdiği bu tepki için açıklama yaptı. İşte son dakika haberinin detayları...

Fenerbahçe'nin Türk asıllı Alman futbolcusu Mesut Özil, geçtiğimiz sezonun devre arasında sarı-lacivertli takıma transfer olmuştu. Transferiyle dünyada da ses getiren yıldız oyuncu, Fenerbahçeli taraftarların da sevgilisi haline geldi.Bu sezon birçok maçta ilk 11'de sahne alan Mesut Özil, UEFA Avrupa Ligi 3. maçında Royal Antwerp karşısına da ilk 11'de başladı.Karşılaşmanın ikinci yarısında oyundan alınan Özil, oyundan çıkarken bu karara tepki göstermiş ve su şişelerini tekmelemişti.Görüntülerde oldukça sinirli olduğu gözlenen yıldız oyuncu, maçtan bir gün sonra konuyla ilgili açıklama yaptı.Mesut Özil'in açıklaması şöyle..."Sevgili Fenerbahçeliler. Dün akşam oyundan çıkarken gösterdiğim tepki, oyun içindeki tansiyon ve kolay kazanmamız gereken önemli bir maçla alakalıydı. Asla kimseyi hedef almadım, yine de bu görüntüleri vermemeliydim. Fenerbahçe için savaşmaya devam!"