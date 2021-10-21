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Galatasaray, Rusya’dan zaferle döndü! Kerem Aktürkoğlu, Lokomotiv Moskova’yı yıktı…

Bu sezon UEFA Avrupa Ligi E Grubu’nda mücadele eden Galatasaray, grupta ilk maçında Lazio’yu 1-0 mağlup etmişti. İkinci maçta ise Marsilya ile berabere kalan sarı-kırmızılılar, grupta 4 puanla liderlik koltuğuna oturdu. Grubun üçüncü maçında zorlu Rusya deplasmanına çıkan Fatih Terim ve öğrencileri, Kerem Aktürkoğlu’nun 82’inci dakikada attığı golle Moskova’dan zaferle döndü.

Galatasaray, Rusya’dan zaferle döndü! Kerem Aktürkoğlu, Lokomotiv Moskova’yı yıktı…
Ekleme: 21.10.2021 - 23:58 Güncelleme: 22.10.2021 - 00:05 / Editör: Ozge Selin
Galatasaray, Rusya’dan zaferle döndü! Kerem Aktürkoğlu, Lokomotiv Moskova’yı yıktı…
Süper Lig'in son 3 haftasında üst üste 3 galibiyet alarak Rusya deplasmanına moralli giden Galatasaray, Lokomotiv Moskova'yı 1-0 mağlup etmeyi başardı. Sarı-kırmızılılar, bu sonuçla gruptaki puanını 7'ye çıkardı ve liderliğini sürdürdü.

UEFA Avrupa Ligi'nin 3'üncü maçında Moskova deplasmanına konuk olan Galatasaray, karşılaşmanın ilk yarısında rakibine net gol pozisyonu vermedi ve sessiz bir 45 dakika oynandı.

İkinci yarıya da kontrollü başlayan Galatasaray, 67'inci dakikadan sonra gelen değişikliklerle birlikte tempoyu arttırdı.

Son 20 dakikada rakip kalede üst üste pozisyonlara giren Fatih Terim ve öğrencileri, Morutan ve Diagne'nin oyuna girmesiyle kontrolü tamamen eline aldı.

Dakikalar 82'yi gösterdiği sırada Lokomotiv kalecisi Guilherme ile karşı karşıya kalan Kerem Aktürkoğlu, takımını 1-0 öne geçirdi.

Bugün doğum günü olan genç oyuncu, doğum gününde galibiyeti getiren golü atmasıyla birlikte büyük sevinç yaşadı.

Golden sonra da tehlikeli pozisyonlara giren sarı-kırmızılılar, maçtan 1-0 galip ayrıldı ve en yakın rakibi Lazio ile olan puan farkını 3'e çıkardı.

Grubun diğer maçında Lazio ve Marsilya, 0-0 berabere kalmıştı.

MAÇTAN DAKİKALAR

54' Galatasaray, Victor Nelsson'un şutunda gole yaklaştı. Kaleci Guilherme, son anda kornere çeldi.

55' Ryan Babel'in kafa vuruşu, direğin dibinden auta çıktı.

58' Barış Alper'in ortasında Mostafa Mohamed'in kafa vuruşu dışarı çıktı.

81' Morutan'ın pasında net gol pozisyonuna giren Kerem Aktürkoğlu, kaleci Guilherme'yi geçemedi.

82' GOL! Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nun karşı karşıya kaldığı pozisyonda genç oyuncunun düzgün vuruşuyla 1-0 öne geçti.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve temsilcimiz, sahadan 1-0 galibiyetle ayrıldı.
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