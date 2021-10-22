  • USD: 9,59 - 9,60
  • EURO: 11,16 - 11,18
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Galatasaray 4 isimle yollarını ayırıyor!

Bu sezon genç oyuncularıyla dikkat çeken Galatasaray, yaz transfer döneminde yaptığı transferlerle gençlik operasyonunu başlatmıştı. Yaşı ilerlemiş birçok futbolcuyla yollarını ayıran sarı-kırmızılılarda, gözler ocak ayına çevrildi. A Spor yorumcuları Haldun Domaç ve Levent Tüzemen, Galatasaray’ın ocak ayında göndereceği isimleri açıkladı.

Ekleme: 22.10.2021 - 23:07 Güncelleme: 22.10.2021 - 23:20 / Editör: Ozge Selin
Galatasaray 4 isimle yollarını ayırıyor!
Burak Elmas'ın göreve gelmesiyle birlikte takımda kalan Fatih Terim, yeni yönetimle 'gençlik operasyonu'nu başlatmış ve taraftardan 3 yıllık bir zaman dilimi istemişti. Yaz transfer döneminde kadrosunu gençleştiren sarı-kırmızılılar, hem Süper Lig'de hem de Avrupa Ligi'nde iyi bir ivme yakaladı.

Lige kötü başlayan sarı-kırmızılılar, son 3 haftada Göztepe, Çaykur Rizespor ve Konyaspor'u mağlup ederek 3'te 3 yaptı ve ligde yeniden üst sıralara çıkmayı başardı.

UEFA Avrupa Ligi'nde ise 3. maçlar sonunda 7 puanla grup lideri olan Fatih Terim ve öğrencileri, Avrupa'da adından söz ettirmeyi başardı. Sarı-kırmızılılar, Avrupa'da son olarak Lokomotiv Moskova'yı mağlup etmişti.

Yaz transfer döneminde maaşı yüksek olan birçok futbolcuyla yollarını ayırmak isteyen Galatasaray yönetimi, Radamel Falcao'yu takımdan gönderdi. Falcao'nun ardından Babel ve Feghouli'yi de göndermek isteyen yönetim, bu isimlerde başarılı olamadı.

Ocak ayında yine birçok ayrılık haberinin gelmesi beklenen Galatasaray'da, A Spor yorumcuları Haldun Domaç ve Levent Tüzemen, ayrılacak isimleri duyurdu.

"FEGHOULI KABUL ETMEDİ..."

Takımın en çok kazanan isimlerinden birisi olan Sofiane Feghouli'nin ayrılığına kesin gözüyle bakılıyor.

A Spor yorumcusu Levent Tüzemen, "Galatasaray, Feghouli'ye ücretini düşür, 2 yıl daha sözleşme imzalayalım dedi. Kabul etmedi. Bence devre arasında gönderilecek oyunculardan birisi Feghouli." diye konuştu.

"LUYİNDAMA, YEDLİN, BABEL VE FEGHOULİ..."

Haldun Domaç ise ayrılacak isimleri şöyle açıkladı:

"Galatasaray, 4 oyuncuyla şartlar oluşursa ayrılmak istiyor. Luyindama, Yedlin, Feghouli, Babel. Bu oyuncularla ayrılmak isteniyor. Ancak oyuncuların ayrılmıyorum dedikleri andan itibaren ocak ayında ayrılamazsın."

"Galatasaray, bu oyuncuların yerine de belli yaş grubundaki oyuncu topluluğunu almak istiyor. Sağ beki, kaleciyi ve stoper bölgesini yedeklemek istiyor."

KALECİ TRANSFERİ BEKLENİYOR

"Alınmak istenen bir de kaleci var. Muslera'nın yedeği olabilecek, özellikle İrfan Can'ın üzerinde çok duruluyor."

"Galatasaray, Feghouli'ye 1 milyon Euro + 2 yıllık sözleşme önerildi. Feghouli, 3. 350 milyon Euro alıyor. Dolayısıyla bu teklifi kabul etmedi. Kulüp artık 2.5, 3 milyon Euro civarında oyuncu maaşı ödememek istiyor."
CHP'li Özel: Başörtülü annelerin orduevlerine sokulmamasının CHP'ye mal edilmesi yanlış
Türk SİHA'ları PKK kontrolündeki Kamışlı ve Ayn el Arab semalarında
AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin'den Mansur Yavaş'a sert tepki! 'Belediye başkanı mısın mafya bozuntusu musun?'
Biden'dan canlı yayında tuhaf hareketler! Kimse ne olduğunu anlamadı!
CHP'nin yaptırdığı heykeli 'AK Parti yaptı' diyerek alay eden İYİ Partili Özkan paylaşımını sildi
Başkan Erdoğan Sivas’a telefondan seslendi: Önemli bir döneme giriyoruz
Antalya'daki sosyal medya cinayetinde yeni gelişme! Katil tutuklandı...
Suruç'ta 34 kişinin ölümüne neden olan bombalı saldırının failinin cezası belli oldu
22 Ekim koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum...
Cezayir BMGK toplantısından çekildi: Kötü niyetler taşıyor
Soros'un oğlundan Kavala çağrısı: Haksız yere hapsedildi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu! 6 terörist ölü olarak ele geçirildi
Mansur Yavaş’ın korumaları, kitre bebek vurgunuyla ilgili soru soran gazetecileri darbetti
Türk bilim insanlarından gargara ile korona testi!
Mehmet Sevigen: CHP'nin önündeki en büyük engel Kılıçdaroğlu ve yönetim kurulu üyeleridir
Oda TV MİT'in MOSSAD ajanlarını enselemesinin ardından İsrailli casusların sözcülüğüne soyundu
Uzman Çavuş Burak Tortumlu son yolculuğuna uğurlandı
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'dan İmamoğlu'na sert tepki: Şark kurnazı, siyasi ip cambazı
Soros’un fonladığı TESEV’in kurucu üyesi Kılıçdaroğlu'ndan gülünç açıklama: 'En büyük Sorosçu Erdoğan’dır'
Başkan Erdoğan Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu'nda açıklamalarda bulunuyor
Hafta sonu planı yapanlar dikkat! Meteoroloji'den 26 kent için sağanak uyarısı

Hafta sonu planı yapanlar dikkat! Meteoroloji'den 26 kent için sağanak uyarısı

Pucca’nın yargılandığı davada karar çıktı!

Pucca’nın yargılandığı davada karar çıktı!

Seksenler dizisinin sevilen oyuncusu Kemal Kuruçay, hayatını kaybetti! Ünlü oyuncu kalbine yenik düştü!

Seksenler dizisinin sevilen oyuncusu Kemal Kuruçay, hayatını kaybetti! Ünlü oyuncu kalbine yenik düştü!

Whatsapp'tan müthiş yenilik! O özellik güncellendi!

Whatsapp'tan müthiş yenilik! O özellik güncellendi!

Kedilerin velayeti davasında emsal karar! 'Piraye' ve 'Cingöz' için bilirkişi raporu alındı

Kedilerin velayeti davasında emsal karar! 'Piraye' ve 'Cingöz' için bilirkişi raporu alındı

Metoroloji'den kritik kar uyarısı! Sıcaklıklar 10 derece birden düşüyor

Metoroloji'den kritik kar uyarısı! Sıcaklıklar 10 derece birden düşüyor