Galatasaray 4 isimle yollarını ayırıyor!

Burak Elmas'ın göreve gelmesiyle birlikte takımda kalan Fatih Terim, yeni yönetimle 'gençlik operasyonu'nu başlatmış ve taraftardan 3 yıllık bir zaman dilimi istemişti. Yaz transfer döneminde kadrosunu gençleştiren sarı-kırmızılılar, hem Süper Lig'de hem de Avrupa Ligi'nde iyi bir ivme yakaladı.Lige kötü başlayan sarı-kırmızılılar, son 3 haftada Göztepe, Çaykur Rizespor ve Konyaspor'u mağlup ederek 3'te 3 yaptı ve ligde yeniden üst sıralara çıkmayı başardı.UEFA Avrupa Ligi'nde ise 3. maçlar sonunda 7 puanla grup lideri olan Fatih Terim ve öğrencileri, Avrupa'da adından söz ettirmeyi başardı. Sarı-kırmızılılar, Avrupa'da son olarak Lokomotiv Moskova'yı mağlup etmişti.Yaz transfer döneminde maaşı yüksek olan birçok futbolcuyla yollarını ayırmak isteyen Galatasaray yönetimi, Radamel Falcao'yu takımdan gönderdi. Falcao'nun ardından Babel ve Feghouli'yi de göndermek isteyen yönetim, bu isimlerde başarılı olamadı.Ocak ayında yine birçok ayrılık haberinin gelmesi beklenen Galatasaray'da, A Spor yorumcuları Haldun Domaç ve Levent Tüzemen, ayrılacak isimleri duyurdu."FEGHOULI KABUL ETMEDİ..."Takımın en çok kazanan isimlerinden birisi olan Sofiane Feghouli'nin ayrılığına kesin gözüyle bakılıyor.A Spor yorumcusu Levent Tüzemen, "Galatasaray, Feghouli'ye ücretini düşür, 2 yıl daha sözleşme imzalayalım dedi. Kabul etmedi. Bence devre arasında gönderilecek oyunculardan birisi Feghouli." diye konuştu."LUYİNDAMA, YEDLİN, BABEL VE FEGHOULİ..."Haldun Domaç ise ayrılacak isimleri şöyle açıkladı:"Galatasaray, 4 oyuncuyla şartlar oluşursa ayrılmak istiyor. Luyindama, Yedlin, Feghouli, Babel. Bu oyuncularla ayrılmak isteniyor. Ancak oyuncuların ayrılmıyorum dedikleri andan itibaren ocak ayında ayrılamazsın.""Galatasaray, bu oyuncuların yerine de belli yaş grubundaki oyuncu topluluğunu almak istiyor. Sağ beki, kaleciyi ve stoper bölgesini yedeklemek istiyor."KALECİ TRANSFERİ BEKLENİYOR"Alınmak istenen bir de kaleci var. Muslera'nın yedeği olabilecek, özellikle İrfan Can'ın üzerinde çok duruluyor.""Galatasaray, Feghouli'ye 1 milyon Euro + 2 yıllık sözleşme önerildi. Feghouli, 3. 350 milyon Euro alıyor. Dolayısıyla bu teklifi kabul etmedi. Kulüp artık 2.5, 3 milyon Euro civarında oyuncu maaşı ödememek istiyor."