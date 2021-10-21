Ronaldo'nun zor anları!

Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü hafta maçları E, F, G, ve H gruplarında oynanan mücadelelerle sona erdi. Gecenin en önemli maçında, F Grubu'nda Manchester United sahasında Atalanta'yı konuk etti. İlk yarıda Merih Demiral'ın yıldızlaştığı maçta Atalanta fırtınası vardı. Ancak ikinci yarıda Merih Demiral'ın sakatlanıp oyundan çıkmasıyla rüzgar tersine döndü ve Manchester United muhteşem bir dönüşe imza attı.MERİH DEMİRAL ATTIOld Trafford'da 15. dakikada Mario Pasalic'in golüyle 1-0 öne geçen Atalanta, 28. dakikada Merih Demiral'ın kafa golüyle skoru 2-0'a getirdi. Savunmada üst üste başarılı hamleler yapan Merih Demiral, Cristiano Ronaldo ve Marcus Rashford ile girdiği ikili mücadeleleri kazanarak İngiliz ekibine zor anlar yaşattı. Şampiyonlar Ligi kariyerindeki ilk golünü atan Merih Demiral, sakatlığı nedeniyle ikinci yarının başında oyundan alındı. Demiral, sahada kaldığı süre boyunca başarılı bir performans sergiledi.Manchester United 53. dakikada Marcus Rashford'un golüyle durumu 2-1 yaparken, golün pasını veren Bruno Fernandes yaptığı şık asistle alkış topladı. Bu golle baskısını daha da arttıran ev sahibi Manchester United, 75'te kaptan Harry Maguire'ın kafa golüyle skoru 2-2 yaptı. Asist yine Bruno Fernandes'ten geldi.RONALDO NOKTAYI KOYDUİkinci yarıda Atalanta'yı kendi yarı sahasına adeta hapseden Manchester United, 81'de üstünlük golünü Cristiano Ronaldo ile buldu. Luke Shaw'ın ortasına çok iyi yükselen Portekizli yıldız, müthiş bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. Şampiyonlar Ligi tarihinin en fazla gol atan ismi olan Ronaldo, gol sayısını 137'ye yükseltti. Deneyimli golcü ayrıca Atalanta maçıyla birlikte tarihin en çok (187)Avrupa kupası maçına çıkan oyuncusu oldu. Atalanta'nın nadiren de olsa Manchester United kalesindeki gol arayışlarına kaleci David de Gea izin vermeyince MANU mücadeleyi 3-2 kazandı. Öte yandan F Grubu'nun diğer maçında Villarreal deplasmanda Young Boys'u 2-1 mağlup etmeyi başardı.MAÇ SONU RONALDO'NUN ZOR ANLARIDün gece attığı golle takımına galibiyeti getiren Cristiano Ronaldo, maç sonunda bir hayranının peşinden koşmasıyla birlikte zor anlar yaşadı.