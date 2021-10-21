Pereira'dan Mesut Özil açıklaması!

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 3. hafta mücadelesinde konuk ettiği Belçika ekibi Royal Antwerp ile 2-2 berabere kalan temsilcimiz Fenerbahçe'nin teknik direktörü Vitor Pereira, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.Vitor Pereira'nın açıklamaları...İki takımın da işine gelmeyen bir skor oldu. Biz bugünkü maçı kazanmak istiyorduk. Erken bir gol yedik, böyle turnuvalarda hatalar pahalıya patlıyor. İlk yarıda takımımın baskısı her zamanki gibi değildi.Bu topu tutamamamıza sebep oldu, maçın ritmini belirleyemedik ve maçı kontrol edemedik. Takımımın 2-2'den sonraki performansından memnunum.Mesut bugün gayet iyi bir oyun sergiledi. Daha baskılı olmamız gerekiyordu, Mesut topla çok iyi oynayan bir oyuncu ama biz bu maçta topu çok tutamadık.Mesut çıkmasaydı tabii ki ne olurdu bilemem ama Mesut dışında oyuncular da çıkardık. Neden sadece Mesut soruluyor?