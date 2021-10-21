MHK Başkanı Serdar Tatlı istifa etti! Hakemlere mesaj gönderdi...

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Serdar Tatlı görevinden istifa etti. Son 20 yılda 14 MHK görev almıştı. Serdar Tatlı'nın istifasından sonra 15. MHK'nin göreve gelmesi bekleniyor. Kulüpler MHK'nın yapısının değişmesiyle ilgili görüşmeler gerçekleştirmişti. Trabzonspor - Fenerbahçe maçından sonra MHK'daki görevli Metin Tokat da istifa etmişti.SON DAKİKA: MHK'DA İSTİFA! SERDAR TATLI GÖREVİ BIRAKTIKariyeri boyunca 9 sezon Süper Lig'de 119 maç yöneten Serdar Tatlı, 25 Ağustos 2020'de MHK Başkanlığı görevine gelmişti. Kulüpler Birliği, MHK'nın yapısının değişmesi gerektiğini ifade eden açıklamalar yapmıştı.İSTİFA KARARI NASIL ALINDI?Dün Kulüpler Birliği ile TFF üyelerinin MHK konusunda toplanmasının ardından bugün istifa geldi. Eleştirilerin odağındaki MHK sistemi her kulübün tepkisini çekerken Başkan Serdar Tatlı bugün Türkiye Futbol Federasyonu ile yaptığı görüşmenin ardından istifa kararı aldı. DHA'nın edindiği bilgilere göre; son dönem içinde yaşanan hakem eleştirileri ile ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'ndan toplantı talep eden Serdar Tatlı, görüşmenin ardından yeni bir yapılanmanın önünü açmak için istifa kararı alırken, Tatlı bunu MHK üyeleri ile görüşerek fikirlerini aldı. Yeni bir yapılanma isteyen kulüplerin işini kolaylaştırmak isteyen Tatlı, istifasını arkadaşlarına da bildirdikten sonra TFF binasından ayrıldı.TFF Yönetim Kurulu ilerleyen günlerde bir toplantı yaparak yeni MHK Başkanı ataması gerçekleştirecek ya da belirlenecek yeni sisteme kadar geçici olarak bir karar alacak.SERDAR TATLI'NIN YERİNE İKİ ADAY!Sabah Gazetesi Fatih Doğan'ın aktardığı son dakika haberine göre Serdar Tatlı'nın yerine iki isim düşünülüyor. Eski hakemlerden Mustafa Çulcu ve Muhittin Boşat yeni MHK Başkanı adayları arasında yer alıyor.Mustafa Çulcu daha önce MHK Başkanlığı yapmıştı. Muhittin Boşat da onun Gözlemciler ve Tmesilciler Kurulu'nda yer alıyordu.Gözlemciler ve Temsilciler Kurulu: Necmi Temizel, Salih Türktunç, Muhittin Boşat, Erdoğan Çamlıyurt, Dursun Cumali Sucu, Bülent Uzun, Mekki Keskin, Doğan Şen.MHK Başkanı Serdat Tatlı, hakemlere SMS göndererek istifa ettiğini duyurdu.