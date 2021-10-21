MHK Başkanı Serdar Tatlı istifa etti! Az önce açıklandı...

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Serdar Tatlı, görevinden istifa etti! Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçta Ali Şansalan'ın yönetimini eleştiren Fenerbahçe yönetimi Serdar Tatlı'yı istifaya çağırmıştı. Serdar Tatlı, göreve 25 Ağustos 2020'de başlamıştı. İşte son dakika haberinin detayları...

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Serdar Tatlı görevinden istifa etti. Son 20 yılda 14 MHK görev almıştı. Serdar Tatlı'nın istifasından sonra 15. MHK'nin göreve gelmesi bekleniyor. Kulüpler MHK'nın yapısının değişmesiyle ilgili görüşmeler gerçekleştirmişti. Trabzonspor - Fenerbahçe maçından sonra MHK'daki görevli Metin Tokat da istifa etmişti.