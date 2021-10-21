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MHK Başkanı Ahmet Çakar mı olacak? Ahmet Çakar iddiaları ilk kez yanıtladı...

MHK Başkanı Serdar Tatlı'nın istifa etmesinin ardından yeni adayların kim olduğu spor severler tarafından konuşulmaya başlandı. Yeni adaylar arasında görülen Ahmet Çakar ise söz konusu iddialara ilk kez yanıt verdi.

MHK Başkanı Ahmet Çakar mı olacak? Ahmet Çakar iddiaları ilk kez yanıtladı...
Ekleme: 21.10.2021 - 16:00 Güncelleme: 21.10.2021 - 16:17 / Editör: Ozge Selin
MHK Başkanı Ahmet Çakar mı olacak? Ahmet Çakar iddiaları ilk kez yanıtladı...
MHK (Merkez Hakem Kurulu) Başkanı Serdar Tatlı bugün yapılan bir açıklama ile istifa ettiğini duyurdu. Deprem etkisi yaratan istifanın ardından MHK Başkanlığı koltuğuna geçecek yeni isim ise merak konusu oldu.  Başkanlık için konuşulan isimlerden bir tanesi de Ahmet Çakar'dı.  

Ahmet Çakar iddialara ilk kez cevap verdi.  Çakar, spor severlerin kendisine güveni için teşekkür ederken MHK Başkanlığı için henüz çok erken olduğunu dile getirdi. Çakar sözlerine 'Hiç hayatım boyunca olmayacağım demiyorum, şu an düşünmüyorum' şeklinde devam etti. 


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