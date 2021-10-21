Mesut Özil'den şok tepki!

UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda Royal Antwerp ile karşılaşan Fenerbahçe, zorlu mücadelede öne geçmesine rağmen sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Temsilcimiz, Avrupa'da oynadığı 3 maç sonunda henüz galibiyetle tanışamadı. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Mesut Özil, 67'inci dakikada oyundan alındı. Vitor Pereira'nın yerine Pelkas'ı dahil ettiği Mesut Özil, oyundan çıkarken çok sert bir tepki gösterdi.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, grubun üçüncü maçında Belçika ekibi Royal Antwerp ile karşılaştı. Kadıköy'de saat 19.45'te başlayan zorlu mücadele, deplasman ekibinin golüyle başladı. Fenerbahçe'nin kiralık olarak gönderdiği Samatta, 2. dakikada attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi.Bu golün ardından Antwerp kalesinde baskısını arttıran sarı-lacivertliler, Enner Valencia'nın golüyle skora dengeyi getirdi.1-1'in ardından Valencia'nın ceza sahasında düşürülmesiyle penaltı kazanan Fenerbahçe, Ekvadorlu golcünün vuruşunda penaltı atışından yararlanamadı.Daha sonra ilk yarının son dakikalarında yine Enner Valencia bir kez daha penaltı kazandı. Topun başına bir kez daha geçen golcü, bu kez golü bulmayı başardı ve skoru 2-1'e getirdi.SU ŞİŞELERİNİ TEKMELEDİİkinci yarıda ise Fenerbahçe'nin Antwerp kalesine karşı kurduğu baskı, ilk yarıdaki görüntüden oldukça uzak oldu. 67. dakikada oyuna müdahale eden Pereira, 4 oyuncu değişikliği birden yaptı.Mesut Özil, Berisha, Ferdi ve Sosa'yı oyundan alan Portekizli teknik adam, Pelkas, Rossi, Zajc ve Nazım'ı oyuna dahil etti.Oyundan alındığını öğrenen Mesut Özil, deneyimli teknik adama oldukça sert tepki gösterdi.Yedek kulübesine doğru gelirken el ve kol hareketleriyle memnuniyetsizliğini gösteren Özil, yedek kulübesindeki su şişelerini tekmeledi.Daha sonra yerine oturan Mesut Özil, kulübedeki yerinde yine şikayet etmeye devam etti.