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Fenerbahçe evinde Antwerp'e takıldı!

Avrupa Ligi D Grubu 3. maçında Fenerbahçe, sahasında Royal Antwerp ile 2-2 berabere kaldı. 3 maç sonunda 2 puana ulaşan Sarı-lacivertlilerin gollerini biri penaltıdan olmak üzere Enner Valencia kaydetti. Ekvadorlu yıldız, bir penaltıyı da kaçırdı.

Fenerbahçe evinde Antwerp'e takıldı!
Ekleme: 21.10.2021 - 21:54 Güncelleme: 21.10.2021 - 22:00 / Editör: Ozge Selin
Fenerbahçe evinde Antwerp'e takıldı!
Avrupa Ligi D Grubu 3. maçında Fenerbahçe, Belçika ekibi Royal Antwerp'i konuk etti. Karşılaşmada kazanan çıkmazken maç 2-2 berabere bitti. Sarı-lacivertlilerin gollerini 20' ve 45'te penaltıdan Valencia kaydetti. Ekvadorlu yıldız, 36'da bir penaltı vuruşundan da yararlanamadı.



Antwerp'in gollerini ise 2'de sezon başında Fenerbahçe'den kiralık giden Samatta ve 62'de Gerkens attı

Henüz maçın başında eski takımı karşısında golle buluşan Tanzanyalı golcü, golden sonra sevinmedi.

Samatta, geçen sezon Fenerbahçe formasıyla 30 maçta 6 gol atmıştı.

Bu sonuçla 3 maç sonunda Fenerbahçe 2 puanla 3. sırada yer alırken Antwerp 1 puanla son sırada yer aldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

2' Fenerbahçe'nin sezon başında kiralık olarak gönderdiği Samatta, maçın ilk dakikalarında Frey'in asistinde golü buldu.

10' Viktor Fischer'ın uzaktan çektiği şutu Altay Bayındır iki hamlede kurtardı.

14' Osayi-Samuel'in uzaktan çektiği şutta Antwerp kalecisi topu kontrol etmeyi başardı.

20' Fenerbahçe, sol köşeden kullanılan köşe vuruşunda Valencia'nın golüyle 1-1'lik eşitliği yakaladı

45' Antwerp ceza sahasında bir kez daha yerde kalan Enner Valencia, bu kez penaltı atışından faydalanmayı başardı. Fenerbahçe, ilk yarı bitmeden 2-1 öne geçti.

62' İkinci yarıda baskıyı arttıran Royal Antwerp, Gerkens'in kafa golüyle skoru 2-2'ye getirdi.

68. dakikada soldan sıfıra inen Osayi-Samuel'in yerden ortasına ön direkte Rossi'nin dokunuşunda top, kaleci Butez'de kaldı.

80. dakikada Tisserand'ın ceza sahası dışından sert şutunda, top üstten az farkla auta gitti.

Kalan bölümde başka pozisyon olmadı ve karşılaşma 2-2 sona erdi.
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