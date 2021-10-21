Fenerbahçe Avrupa'da 3 puan peşinde!

Bu sezon Vitor Pereira yönetiminde ligde 9. haftada oynanan Trabzonspor maçına kadar liderliği elinde bulunduran sarı-lacivertliler, hafta sonu oynanan karşılaşmadan rakibine 3-1 mağlup oldu ve 3. sıraya geriledi. UEFA Avrupa Ligi’nde ise D Grubu’nda mücadele eden temsilcimiz, Avrupa’da henüz 3 puanla tanışamadı. İlk maçta Frankfurt ile 1-1 berabere, ikinci maçta ise Olympiakos’a 3-0 mağlup olan sarı-lacivertliler, grubun üçüncü maçında Royal Antwerp’i sahasında ağırlıyor.

Fenerbahçe ile Royal Antwerp arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi grup mücadelesi, Ülker Stadı'nda saat 19.45'te başlayacak. Karşılaşmayı, Rus hakem Sergei Ivanov'un yönetecek.Grupta birer beraberlik ve mağlubiyeti bulunan Fenerbahçe, 1 puanla üçüncü sırada yer alıyor. İlk maçında Almanya ekibi Eintracht Frankfurt ile deplasmanda 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler, ikinci haftada ise konuk ettiği Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a 3-0 yenildi. Fenerbahçe, bugün rakibini mağlup ederek bu sezon Avrupa Ligi'ndeki ilk galibiyetini almayı hedefliyor.Gruptaki ilk 2 maçında sırasıyla Olympiakos'a 2-1, Eintracht Frankfurt'a ise 1-0 mağlup olan dördüncü ve son sıradaki Royal Antwerp ise henüz puan elde edemedi.İLK 11'LERFenerbahçe: Altay Bayındır, Tisserand, Kim Min-Jae, Szalai, Sosa, Gustavo, Osayi-Samuel, Ferdi Kadıoğlu, Mesut Özil Enner Valencia, BerishaRoyal Antwerp: Butez, De Laet, Bataille, Almeida, Verstraete, Yussuf, Vines, Fischer, Gerkens, Samatta, FreyFENERBAHÇE'DE 2 EKSİKSarı-lacivertli takımda sakatlıkları bulunan Serdar Aziz ile Mert Hakan Yandaş, Royal Antwerp maçında görev yapamayacak. Bu 2 oyuncunun yanı sıra UEFA'ya bildirilen kadroda yer almayan Miguel Crespo, Burak Kapacak ve Serdar Dursun da forma giyemeyecek.SAMATTA VE FREY, ESKİ TAKIMLARINA KARŞIBelçika ekibinin kadrosunda yer alan tanıdık isimler dikkati çekiyor. Sezon başında Fenerbahçe'den kiralanan Mbwana Ally Samatta ile bonservisiyle transfer edilen Michael Frey, şans bulmaları halinde eski takımlarına karşı mücadele edecek.Bu sezon ligde çıktığı 11 maçta 12 kez fileleri havalandıran İsviçreli futbolcu Frey, Royal Antwerp'in en golcü oyuncusu olarak dikkati çekiyor. Danimarkalı Brian Priske'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Royal Antwerp'in en büyük kozu ise bir dönem Inter ve Roma'da forma giyen Belçikalı futbolcu Radja Nainggolan olacak.Öte yandan iki takım, UEFA organizasyonlarında ilk kez karşılaşacak. Royal Antwerp, Avrupa kupalarında ilk kez bir Türk takımıyla mücadele edecek.