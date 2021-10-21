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Anadolu Efes'ten sezonun ilk galibiyeti!

Anadolu Efes, THY Euroleague'in 5. haftasında Rusya temsilcisi UNICS Kazan'ı 71-68 yendi. Euroleague'de ilk 4 maçını kaybeden Anadolu Efes, sezonun ilk galibiyetini aldı.

Ekleme: 21.10.2021 - 22:49 Güncelleme: 21.10.2021 - 22:50 / Editör: Ozge Selin
Anadolu Efes'ten sezonun ilk galibiyeti!
Sezonun ilk 4 maçını yitiren Anadolu Efes, maçın başında basit top kayıpları yaptı ve 5. dakikada 12-8 geriye düştü. Boyalı alanı kapatamayan lacivert-beyazlı ekip, Pleiss'ın basketleriyle oyuna tutunmaya çalıştıysa da ilk çeyreği 22-18 geride geçti.

Maçın ikinci periyoduna alan savunmasıyla başlayan Anadolu Efes, rakibin boyalı alanda rahat sayı üretmesine engel oldu. Maçtaki ilk 3 sayılık basketini Larkin ile bulan ev sahibi takım, 13. dakikada 23-22 ile skoru lehine çevirdi. UNICS Kazan'ın alan savunmasına dönmesiyle zorlanan Anadolu Efes, Hezonja'nın üç sayılık basketine engel olamayınca 17. dakikada 8 sayı geriye düştü: 25-33. Rus ekibi, 8 üç sayılık atışın beşini sayıya çevirirken, Anadolu Efes aynı şekilde bulduğu fırsatların birini değerlendirebildi ve soyunma odasına 37-32 geride gitti.

İkinci yarıya iyi savunmayla başlayan ve 3 dakika sayı yemeyen Anadolu Efes, Beaubois'nın pota altında bulduğu basketle 23. dakikada 38-37 öne geçti. Alan savunmasına karşın Canaan'ın üç sayılık basketlerine engel olamayan lacivert-beyazlı takım, 29. dakikada 51-44 geriye düşerken, üçüncü periyodu da 51-47 geride tamamladı.

Son çeyrekte savunmasını sertleştiren ve taraftar desteğini arkasına alan Anadolu Efes, Bryant'ın üç sayılık basketiyle skoru tekrar lehine çevirdi: 54-53. Maçın 35. dakikası 56-56 beraberlikle geçilirken son bölümde pota altını daha çok zorlayan Anadolu Efes, Bryant'ın basketiyle 28. dakikada 6 sayılık üstünlük (64-58) yakaladı. Lacivert-beyazlı takım, Moerman ile bulduğu sayılarla karşılaşmayı 71-68 kazandı.

Sezonun ilk 4 maçını mağlubiyetle tamamlayan geçen sezonun şampiyonu Anadolu Efes, ligdeki ilk galibiyetini elde etti.

Anadolu Efes ve Anadolu Sağlık Merkezi'nin iş birliğiyle hayata geçirilen "Pembe Top Sahada" projesinin bu yılki gönüllü destekçisi dizi oyuncusu Demet Özdemir oldu. Özdemir, pembe top ile maçın sembolik hava atışını gerçekleştirdi.

ANADOLU EFES: 71 - UNICS KAZAN: 68

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Robert Lottermoser (Almanya), Emilio Perez (İspanya), Marcin Kowalski (Polonya)

Anadolu Efes: Larkin 8, Beaubois 14, Tolga Geçim, Moerman 10, Pleiss 12, Erten Gazi 5, Bryant 14, Dunston 4, Singleton 2, Petrusev 2

UNICS Kazan: Lorenzo Brown 16, Vorontsevich, Hezonja 13, Brantley 4, Jekiri 8, Uzinskii 3, John Brown 5, Spissu 3, Mayo, Canaan 16

1. Periyot: 18-22

Devre: 32-37

3. Periyot: 47-51

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