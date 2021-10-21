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Altay Bayındır ve Osayi 'ye men cezası!

PFDK, Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor'a 3-1 yenilen Fenerbahçe'de maç sonrası sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Altay Bayındır'a 1, Osayi Samuel'e ise sosyal medya hesabından yapmış olduğu hakareti nedeniyle 3 maç ceza verdi.

Ekleme: 21.10.2021 - 23:15 Güncelleme: 21.10.2021 - 23:16 / Editör: Ozge Selin
Altay Bayındır ve Osayi 'ye men cezası!
PFDK, Süper Lig'in 9. haftasında oynanan Trabzonspor - Fenerbahçe maçı sonrası alınan kararları açıkladı. PFDK, sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle, sarı lacivertli takımın kalecisi Altay Bayındır'a 1 maç, Fenerbahçeli futbolcu Osayi Samuel'e ise sosyal medya hesabından yapmış olduğu hakareti nedeniyle 3 maç ceza verdi.
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