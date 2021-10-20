Ünlü analiz sitesinden Süper Lig kehaneti

Avrupa liglerinde takımların mevcut form ve kadro durumlarını analiz ederek şampiyon takım ve küme düşecek takımlarla ilgili tahminler yapan Euro Club Index sitesi, Süper Lig için tahminlerini güncelledi.ŞAMPİYON TRABZONSPORSite, lig sonunda Trabzonspor'un şampiyon olacağını; Rizespor, Kasımpaşa, Göztepe ve Giresunspor'un küme düşeceğini iddia etti.Öte yandan kehanete göre; Fenerbahçe 72 puanla ikinci olurken, Galatasaray averajla üçüncü, Beşiktaş ise 68 puanla 4. sırada yer aldı.