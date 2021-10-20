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Ali Koç: Özdemir Bayraktar'a oğullarınız ve siz milli servetsiniz demiştim

Türkiye'nin ilk ve tek yerli şanzımanının tanıtım töreninde konuşan Ali Koç, Özdemir Bayraktar'a Allah rahmet dileyerek "Oğullarınız ve siz bir milli servetsiniz, sizi korumalı bu ülke demiştim" dedi.

Ali Koç: Özdemir Bayraktar'a oğullarınız ve siz milli servetsiniz demiştim
Ekleme: 20.10.2021 - 11:01 Güncelleme: 20.10.2021 - 11:06 / Editör: Ozge Selin
Ali Koç: Özdemir Bayraktar'a oğullarınız ve siz milli servetsiniz demiştim
58 milyon euroluk yatırımla 2018 yılında çalışmalarına başlanan yüzde 90 yerlilik oranına sahip şanzımanın tanıtım töreni gerçekleştirildi.

Eskişehir'de düzenlenen törende Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili ve Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Koç, konuşmasına hayatını kaybeden Özdemir Bayraktar'a rahmet dileyerek başladı.

'OĞULLARINIZ VE SİZ, BİR MİLLİ SERVETSİNİZ, SİZİ KORUMALI BU ÜLKE DEMİŞTİM'
'Özdemir Bayraktar'ı kaybettik. Kendisiyle 12 sene önce bayağı küçük bir atölyede görüşmüştüm.' diyen Koç, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sizin oğullarınız ve siz bir milli servetsiniz, değerlisiniz, sizi korumalı bu ülke” demiştim.


'BİZ İHA KONUSUNDA DÜNYANIN BELKİ DE EN İYİ ÜLKESİ KONUMUNA GELDİK'
Neler başardıklarını, nereden nereye geldiklerini biliyorum, konu sanayiyken aslında biz İHA konusunda dünyanın belki de en iyi ülkesi konumuna geldik. Değilsek de en kötü 3 numarayızdır.

'GANİ GANİ ALLAH RAHMET EYLESİN'
Gani gani Allah rahmet eylesin, ailesine sabır diliyorum. İnşallah kendisine ektiği tohumlar, daha da büyüyerek daha da gelişerek belki de Türkiye'yi tartışmasız 1 numara haline getirecek.'
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