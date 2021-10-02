Trabzon Kayserispor'u mağlup etti!

Süper Lig'in 8. haftasında Kayserispor'a konuk olan Trabzonspor, mücadeleden 2-1 galibiyetle ayrıldı. Bordo-mavililer, puanını 18'e yükseltti ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.Kayseri deplasmanına Bakasetas'ın 12. dakikadaki enfes golüyle başlayan Trabzonspor, ilk yarı sona ermeden Emrah Başsan'ın golüne engel olamadı ve devreye 1-1 beraberlikle girdi.İkinci yarıda da etkili bir oyun sergileyen Fırtına, yine Bakasetas'ın penaltıdan attığı golle mücadeleyi kazanmasını bildi. Karşılaşmanın 70. dakikasında Marek Hamsik'in hakem atışından attığı mükemmel gol, geçerlilik sayılmadı.IFAB Kural Kitabı'na göre; Eğer hakem atışında top, en az iki oyuncuya temas etmeden kaleye girerse, oyun kale vuruşu ile başlar.Marek Hamsik, hakem atışında topu, orta sahadan direkt ağlara gönderdiği için bu gol iptal edildi.MAÇ SONUCU! KAYSERİSPOR 1-2 TRABZONSPOR12' Bakasetas40' Emrah Başsan58' BaksetasMAÇTAN DAKİKALAR...9. dakika hızlı gelişen Trabzonspor atağında ceza sahası içi sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Cornelius'un şutunda, kaleci Lung ayaklarıyla topu çıkardı.12. dakikada Nwakaeme pasında ceza alanı dışında topla buluşan Bakasetas, şık bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.19. dakikada Gervinho'nun sağ kanattan yaptığı ortada, kale sahası içerisine koşu yapan Cornelius'un kayarak yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak üstten auta gitti.41. dakikada sağ kanattan Onur Bulut'un ortasında ceza alanı içinde ön direğe koşu yapan Emrah Başsan'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1.44. dakikada kaleyi cepheden gören pozisyonda Bakasetas'ın sert şutunda, kaleci Lung topu çelmeyi başardı. Dönen topu iyi takip eden Nwakaeme'nin ceza sahası içerisi sol çaprazdan yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak sol kale direğine çarparak auta gitti.Karşılaşmanın ilk devresi 1-1 berabere sonuçlandı.58' Trabzonspor, Bakasetas'ın penaltıdan attığı golle 2-1 öne geçti.