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Süper Lig'de küme düşmüştü, gittiği takımda gol makinesine dönüştü

Geçen sezon Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da forma giyen ve teknik direktör Yılmaz Vural'a gösterdiği tepkiyle gündem olan Ricardo Gomes, Partizan'da küllerinden yeniden doğdu. 29 yaşındaki futbolcu bu sezon toplamda çıktığı 18 maçta 16 gol atma başarısı gösterdi.

Ekleme: 2.10.2021 - 15:03 Güncelleme: 2.10.2021 - 15:03 / Editör: Ozge Selin
Süper Lig'de küme düşmüştü, gittiği takımda gol makinesine dönüştü
Süper Lig'de küme düşen Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da oynayan ve ardından eski takımı Partizan'a geri dönen Ricardo Gomes, Sırbistan'da gösterdiği performansla bütün dikkatleri üzerine çekti.

Ligde çıktığı 10 maçta 12 kez fileleri havalandıran Yeşil Burun Adalı futbolcu, bu sezon Avrupa liglerinde en çok gol atan oyuncu konumuna yükseldi.

Ricardo Gomes ayrıca UEFA Konferans Ligi'nde de 8 maçta 4 gol kaydetti.

Gomes'in bu sezonki toplam performansı

18 maç
16 gol
3 asist

Fenerbahçe maçında oyuna girmeyi reddetmişti

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un geçen sezon Fenerbahçe ile oynadığı maçta yedek kulübesinde bulunan Ricardo Gomes, takımı 3-0 yenik durumdayken oyuna girmeyi reddetmişti. Teknik direktör Yılmaz Vural'ın tecrübeli futbolcuyu ikna etmeye çalıştığı anlar ise çok konuşulmuştu.

Ricardo Gomes, Erzurumspor formasıyla 31 maça çıkmış ve 5 gol atmıştı.
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