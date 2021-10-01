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Milli takımda sürpriz isimler! Stefan Kuntz Milli takım aday kadrosunu açıkladı

Son dakika: 2022 Dünya Kupası grup eleme maçlarının heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Norveç ve Letonya maçları öncesi A Milli futbol takımımızın aday kadrosu açıklandı. Stefan Kuntz sürpriz isimleri kadroya çağırdı. Açıklanan kadroda 3 oyuncu ilk kez milli formayı giyecek. 3 oyuncu da yeniden Milli takıma çağırıldı. İşte aday kadromuz…

Ekleme: 1.10.2021 - 19:45 Güncelleme: 2.10.2021 - 10:10 / Editör: Ozge Selin
Milli takımda sürpriz isimler! Stefan Kuntz Milli takım aday kadrosunu açıkladı
A Milli takımın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz, 8 Ekim'de Norveç ve 11 Ekim'de Letonya maçları öncesi aday kadrosunu açıkladı. Kadroda sürpriz isimler yer alıyor.

3 OYUNCU İLK KEZ DAVET EDİLDİ

Berkan Kutlu ve Serdar Dursun A milli takım aday kadrosuna ilk kez davet edildi. Trabzonspor'lu Berat Özdemir de ilk kez A milli takım aday kadrosuna davet edildi.

Diğer yandan sol bekte oynayan Umut Meraş kadroya alınmadı.

3 İSİM YENİDEN KADROYA DAHİL EDİLDİ

Şenol Güneş'in tercih etmediği Karagümrük'te forma giyen Caner Erkin ve Fenerbahçeli Serdar Aziz ve Gent'in kalesini koruyan Sinan Bolat, Stefan Kuntz ile birlikte milli takıma geri dönmüş oldu.


STEFAN KUNTZ'DAN 6 OYUNCUYA KESİK!

Stefan Kuntz aday kadrosunda 6 oyuncu davet edilmedi. A Milli Takım dışında kalan isimler şöyle; Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Umut Meraş, Okay Yokuşlu, Salih Uçan, Efecan Karaca, Halil Akbunar, Enes Üna, Halil Dervişoğlu

STEFAN KUNTZ'UN PANZERİ: BERKAN KUTLU

Futbol altyapısını İsviçre'de aldığını öğrendiği Galatasaraylı oyuncuya tam not veren Alman teknik adam, Berkan'ı aday kadroya çağırmaya karar verdi. U-21 Milli Takımı için mücadele eden Berkan Kutlu, Norveç ve Letonya maçlarıyla ilk kez A Milli Takım forması giyme şansını yakalayacak.

Stefan Kuntz, 8 Ekim tarihinde Milli takımla ilk maçına Norveç karşısında çıkacak.
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