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Güven Yalçın attı, Beşiktaş kazandı!

Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş sahasında Sivasspor'u, Güven Yalçın'ın attığı gollerle 2-1 mağlup etti.

Ekleme: 2.10.2021 - 20:58 Güncelleme: 2.10.2021 - 20:59 / Editör: Ozge Selin
Güven Yalçın attı, Beşiktaş kazandı!
Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Demir Grup Sivasspor'u ağırladı. Mücadeleyi siyah-beyazlılar 2-1 kazandı.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 32 ve 69. dakikalarda Güven Yalçın kaydetti. Sivasspor'un tek golünü ise 54. dakikada Rıdvan Yılmaz kendi kalesine attı. Ayrıca mücadelenin 43. dakikasında Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın kırmızı kart gördü.
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