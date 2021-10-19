Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa maçlarını yönetecek hakemler belli oldu!

Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Galatasaray ve Fenerbahçe'nin maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk galibiyetini almak için sahaya çıkacak. Sarı lacivertlilerin Royal Antwerp maçını Rus hakem Sergei Ivanov yönetecek. Galatasaray'ın Moskova deplasmanında ise Avusturya hakem Lechner düdük çalacak.