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Fenerbahçe'nin Güney Koreli oyuncusundan açıklamalar! 'Erken kart görmem sürpriz oldu"'

Fenerbahçe'nin Güney Koreli oyuncusu Kim Min Jae'den Beyaz Gazete'ye özel açıklamalar. Sezgin Gelmez'e konuşan Kim Min Jae Trabzonspor maçında gördüğü kırmızı karttan dolayı üzgün olduğunu söyledi.

Fenerbahçe'nin Güney Koreli oyuncusundan açıklamalar! 'Erken kart görmem sürpriz oldu
Ekleme: 19.10.2021 - 17:55 Güncelleme: 19.10.2021 - 18:10 / Editör: Ozge Selin
Fenerbahçe'nin Güney Koreli oyuncusundan açıklamalar! 'Erken kart görmem sürpriz oldu
Fenerbahçe'nin Güney Koreli oyuncusu Trabzonspor maçında gördüğü kırmızı karttan dolayı üzgün olduğunu belirtti. Kim Min Jae sözlerine şöyle devam etti:  "Erken kart görmem benim için süpriz oldu. Sonrasında zaten oyunda kaldığım süre boyunca bu noktada takılı kaldım. Üzerine ikinci sarı kart. Zaten futbolu bilen insanlar da oyun dışı bırakılmam için zorlama bir karar verildi diye düşünüyorlar. Ben kariyerim boyunca bu oyunu her zaman kurallar çerçevesinde oynamaya çalıştım.
En son kırmızı kartımı 2017 sezonunda gördüm. "Bu da en üst seviyede futbol oynadığım 5 yıllık kariyerimde benim için bir ilk oldu, sanırım Türkiye’de böyle deneyimlerimiz olmak zorunda. Çok üzüldüm ancak elimden gelen hiçbir şey olmadığı için bir şey yapamadım. Yani takım olarak bu yaklaşıma karşı ne yapabilirdik, onu da bilmiyorum. Böyle bir şeyin takımımı Alanyaspor maçında yalnız bırakmama sebep olması benim için daha da üzücü. Fenerbahçe olarak karşılaştığımız tüm zorluklarla taraftarlarımızın da desteği ile mücadele edeceğiz. Bu da bizim en önemli görevimiz. Çünkü sezon sonunda onları mutlu etmek bizim için her şeyden önemli ve bunun öneminin farkındayız! Deplasman dönüşümüzde taraftarlarımızın yanımızda olması bizleri çok duygulandırdı. Onların sevgisine layık olacağız ve sezon sonu şampiyon olarak onları mutlu edeceğiz"
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