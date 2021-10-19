UEFA Avrupa Ligi’nde Antwerp ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, kendi evinde kazanarak puanını yükseltmek istiyor. Taraftarlar ise Fenerbahçe Antwerp Maçına dair tüm detayları merak ediyor. Peki Fenerbahçe Antwerp Maçı Ne Zaman? Fenerbahçe Antwerp Maçı Hangi Kanalda?

Fenerbahçe Antwerp Maçı Ne Zaman?



Fenerbahçe Antwerp Maçı Hangi Kanalda?



taraftarlar tarafından merakla bekleniyor. UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda mücadele eden Fenerbahçe, önemli bir grup maçından çıkacak. Sakatlığı devam eden İlfan Can dışında Sinan Gümüş ve Braque Kapacak üç puan almak istediğimiz sarı-lacivertli takımda yer almayacak. Fenerbahçe'nin mücadele odaklı oynadığı son 8 maçta 2 beraberlik, 3 mağlubiyet ve 3 galibiyeti bulunuyor. Trabzonspor ile ilk 11 spor karşılaşmasına başlayan futbolcuların, Fenerbahçe Kanbarto tesisinde antrenman yaptıkları ve teknik direktör Vito Pereira yönetiminde sözleşmelerini yeniledikleri belirtildi. Peki? İşteına dair tüm detaylar…UEFA Avrupa Ligi’nde ülkemizi temsil eden Fenerbahçe, Antwerp ile sahaya çıkacak. Fenerbahçe Antwerp Maçı 21 Ekim 2021 Perşembe günü saat 19.45’te oynanacak. Maç Kadıköy’de Fenerbahçe’nin kendi sahasında oynanacak.Fenerbahçe Antwerp Maçı ulusal bir kanalda yayınlanmayacak. Maçı izlemek isteyen futbol severler Exxen Ditijal Platformu üzerinden Fenerbahçe Antwerp Maçını canlı izleyebilecek. Ancak maçı izlemek için öncelikle Exxenspor’a üye olunması gerekiyor.?” sorularının yanıtı yapılan son açıklamalara göre bu şekildedir.