Beşiktaş'a büyük şok! Sporting'den 4 gollü galibiyet!

Şampiyonlar Ligi'nin puansız takımları Beşiktaş ile Sporting, Vodafone Park'ta karşılaştı. Gruptaki şansını devam ettirmek için mutlak 3 puan parolasıyla sahaya çıkan siyah-beyazlı temsilcimiz, istediği sonucu alamadı. Coates'i yan toplarda durduramayan Beşiktaş, rakibine 4-1 mağlup oldu. Portekiz temsilcisinin golleri Coates (2), penaltıdan Sarabia ve Paulinho atarken, Beşiktaş'ta Larin'in tek golü yeterli olmadı. Sporting 3 puana yükselirken, temsilcimiz ise yine puanla tanışamadı.MAÇ SONUCU! BEŞİKTAŞ 1-4 SPORTİNG15' Coates24' Larin26' Coates43' Sarabia89' PaulinhoMAÇTAN DAKİKALAR...2' Maçın henüz başında Sporting tehlikeli geldi. Savunma arkasında sarkan Sporting'li oyuncuya Ersin gol şansı vermedi.4' Beşiktaş rakip kalede baskı kurdu. Ghezzal'ın nefis şutu direğin yanından az farkla dışarı çıktı.8' Pjanic'in frikik vuruşunda top kalenin üstünden auta çıktı.14' Sarabia'nın ceza sahasında vuruşunu Ersin Destanoğlu çıkardı.15' Sporting, Coates'in kafa golüyle 1-0 öne geçti.24' Temsilcimiz Beşiktaş, Larin'in golüyle skora denge getirdi.26' İstanbul'da goller peş peşe geliyor. Yine sahneye çıkan Coates, durumu 2-1'e getirdi.38' Beşiktaş'ta Batshuayi'nin şutu direkten döndü.39' Coates üçüncü gole çok yaklaştı! Ersin bu kez gole engel oldu.42' Sporting, Vida'nın eline çarpan topun ardından VAR incelemesi sonrası penaltı kazandı.43' Penaltıda topun başına gelen Sarabia, farkı 2'ye çıkardı.45' Beşiktaş, 45. dakikada Alex Teixeira ile golü buldu ancak VAR incelemesi sonrası karar ofsayf olarak değişti.Müsabakanın ilk yarısı 3-1 sona erdi.Beşiktaş taraftarı devre arasında futbolcuları alkışlayarak gönderdi!55' Beşiktaş'ta Alex Teixeira rakibiyle çarpıştı ve yerde kaldı. Tedavisi yapılan Brezilyalı, oyuna devam etti.60' Beşiktaş üst üste fırsatları kullanamadı. Önce Larin kaleciyi geçemedi ardından Batshuayi'nin şutu yandan dışarı çıktı.66' Sporting gole çok yaklaştı. Paulinho'nun şutu direkten döndü.67' Beşiktaş net bir fırsatı kullanamadı. Savunmanın arkasına sarkan Batshuayi, kaleciyi geçti ancak meşin yuvarlağı üstten auta attı.72' Batshuayi peş peşe gol pozisyonlarını harcıyor. Adan yine sahneye çıktı golü önledi.89' Sporting'in dördüncü golünü Paulinho attı. 28 yaşındaki oyuncu muhteşem bir golle Ersin'i avlayarak durumu 4-1 yaptı.Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna dahil ettiği Alex Teixeira, siyah-beyazlı formayla ilk Avrupa kupası maçına çıktı. Teixeira, sakatlığı nedeniyle Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund ve Ajax maçlarında kadroda yer alamamıştı.Sakatlığı nedeniyle Süper Lig'de Çaykur Rizespor, Fraport TAV Antalyaspor, Adana Demirspor karşılaşmalarında oynayamayan Brezilyalı futbolcu, bu sezon 3. kez ilk 11'de şans buldu.Bu sezon VavaCars Fatih Karagümrük ve Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçlarında aynı şansı yakalayan Teixeira; Gaziantep FK, Demir Grup Sivasspor ve Medipol Başakşehir karşılaşmalarında sonradan oyuna dahil oldu.PJANİC 3 MAÇ SONRA KADRODASporting Lizbon karşısında ilk 11'de görev yapan Miralem Pjanic, 3 maç sonra kadroda kendisine yer buldu.Sakatlığı nedeniyle Şampiyonlar Ligi'ndeki Ajax maçında forma giyemeyen Pjanic, Süper Lig'de ise Demir Grup Sivasspor ve Medipol Başakşehir karşılaşmalarını kaçırmıştı.TARAFTARLARDAN BÜYÜK DESTEKSiyah-beyazlı taraftarlar, Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü maçında takımlarını yalnız bırakmadı.ROSIER ESKİ TAKIMINA KARŞIBeşiktaş'ın Fransız sağ beki Valentin Rosier, eski takımı Sporting'e karşı görev yaptı. Siyah beyazlı ekibin geçtiğimiz sezon kiralık olarak kadrosuna kattığı, bu sezon başında da 4,8 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna dahil ettiği Valentin Rosier, eski takımına ilk kez rakip oldu. Rosier, 2018-19 sezonunda Portekiz ekibinde forma giymiş ve 14 maçta görev yapmıştı.BEŞİKTAŞ'TA 5 DEĞİŞİKLİKBeşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, ligde 3-2 kaybebilen Medipol Başakşehir maçının 11'inde 5 değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik adam; Mert Günok'un yerine Ersin Destanoğlu, Rıdvan Yılmaz'ın yerine Fabrice N'Sakala, Atiba Hutchinson'un yerine Miralem Pjanic, Oğuzhan Özyakup'un yerine Alex Teixeira, Güven Yalçın'ın yerine ise Cyle Larin'i 11'de görevlendirdi.Kaleyi 1 maçlık aranın ardından Ersin Destanoğlu'na emanet eden Yalçın, savunma dörtlüsünü; Rosier, Welinton, Vida ve N'Sakala'dan oluşturdu. Savunmanın hemen önünde Josef'i sahaya süren Yalçın, hücum hattının sağında Ghezzal, ortasında Teixeira ve Pjanic, solunda ise Larin'i görevlendirdi. Yalçın'ın gol yollarındaki tercihi Batshuayi oldu.