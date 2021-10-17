Ahmet Çakar'dan Trabzonspor-Fenerbahçe maçına dair dikkat çeken yorum! 'Ali Şansalan manipüle edilmiş"

Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Futbol'un sunucularından Ahmet Çakar, 3-1'lik Trabzonspor'un galibiyetiyle sonuçlanan Trabzonspor-Fenerbahçe derbisine dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.Çakar 'Trabzonspor - Fenerbahçe maçının hakemi Ali Şansalan maç öncesi birileri tarafından manipüle edilmiş. Bunun adı bir operasyondur' ifadelerini kullandı.