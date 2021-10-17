Vitor Pereira, Trabzonspor mağlubiyetini değerlendirdi: Kazanmak için çok çalıştık, maalesef mümkün olmadı

Pereira, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, çok fazla bir şey söyleyemeyeceğini belirterek, karşılaşmada 11'e 11 oynadıkları süre boyunca kendilerinin üstün olduğunu kaydetti.'Kalitemizi sahaya yansıttık. Golü bulduk, ikinci golü de bulabilirdik.' diyen Pereira, 'Ama Kim'in yaptığı iki faulün ikisine de hakem sarı kart gösterdi ve bir kişi eksik kaldık. 10 kişi kaldıktan sonra defansta organizeydik. Rakip topa sahip oldu ama kendi sahalarında çevirmeye izin verdik. Ama 85. dakikaya kadar. O dakikalarda hakemin vermiş olduğu bir kararla maç bitti. Hakem hakkında yorum yapmak istemiyorum, insanlar zaten yapacaktır.' ifadelerini kullandı.Pereira, Trabzon'a kazanmak için geldiklerini dile getirerek, 'Maçtan önce oyuncularımızla yaptığım konuşmalarda da bunu dile getirdim. Beraberlik için gelmedik. Kazanmak için çok çalıştık, maalesef mümkün olmadı. Savaşmaya devam edeceğiz. Puanları telafi edeceğiz. Önümüzde Avrupa maçı var. Bu maç geçmişte kaldı, bir şey değiştiremeyiz. Artık ileriye bakmamız lazım.' diye konuştu.Hakem Ali Şansalan ile maç içerisindeki konuşmasıyla ilgili soruya ise Pereira, 'Aslında saygısız bir şey yapmadım. Bahsettiğiniz şeyi hatırlamıyorum. Hakeme karşı bir harekette bulunmadım.' yanıtını verdi.Pereira, bir soru üzerine, 'Maç yeniden oynansa ilk 11 tercihlerim tam olarak böyle olurdu.' ifadesini kullandı.