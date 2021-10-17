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Süper Lig'de derbi heyecanı başladı! Trabzonspor - Fenerbahçe maçında erken gol...

Süper Lig’de 9. haftada Trabzonspor’un rakibi lider Fenerbahçe. Derbi öncesi iki takımın 11'i de belli oldu. Trabzonspor'da deneyimli yıldız Marek Hamsik, sakatlığı sebebiyle bugünkü maçta forma giyemiyor. Fenerbahçe'de ise sürpriz isim Crespo ilk 11'de başladı. Zorlu derbi erken gelen şok gol... Maçın canlı anlatımını haberimizden yapabilirsiniz.

Süper Lig'de derbi heyecanı başladı! Trabzonspor - Fenerbahçe maçında erken gol...
Ekleme: 17.10.2021 - 19:19 Güncelleme: 17.10.2021 - 19:26 / Editör: Ozge Selin
Süper Lig'de derbi heyecanı başladı! Trabzonspor - Fenerbahçe maçında erken gol...
Maç öncesinde lider olan Fenerbahçe'nin 19 puanı bulunurken, ikinci sırada yer alan Trabzonspor'un ise 18 puanı bulunuyor.

CANLI SKOR: TRABZONSPOR 0-0 FENERBAHÇE

MAÇTAN DAKİKALAR

2' Trabzonspor maçın ilk tehlikeli pozisyonun yakaladı. Arka direkte şutunu çeken Gervinho'nun topunu Novak kale önünde engelledi.

GOL! 3' Fenerbahçe, Rossi ile öne geçti. Fenerbahçe'nin atağında ceza sahasında topu uzaklaştıramayan Trabzonspor, Rossi'nin ayak içi şutuna engel olamadı ve 1-0 geriye düştü.

Trabzonspor'un 11'i

Uğurcan, Bruno Peres, Edgar le, Vitor Hugo, Stefano Denswil, Berat Özdemir, Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Gervinho, Nwakaeme, Djaniny

Fenerbahçe'nin 11'i

Altay, Novak, Szalai, Min-Jae, Gustavo, Crespo, Ferdi, Osayi, Rossi, Mesut Özil, Valencia



MAÇ ÖNCESİ İKİ TEKNİK ADAMDAN AÇIKLAMALAR

Abdullah Avcı: Dünyanın her yerindeki Trabzonspor taraftarlarını memnun etmek istiyoruz. Onların gücü ve desteği bizim için her şey. Bugün kazanırsak şampiyon olmayacağız ama galibiyet, çıktığımız yolda bizi çok hırslandıracak.

Vitor Pereira: Milli ara bizim için normal geçti. Sakat olan oyuncuların dönmesi için çalışmaları sürdürdük. İdeal olan herkesin olmasıdır. Milli takıma gitmeyen oyuncularla çalışmalarımızı en iyi şekilde sürdürüp, bu maça hazırlandık.

HAMSİK, RİSKE EDİLMEDİ

Slovakya Milli Takımı'nın Hırvatistan ile oynadığı maçta adalesinden sakatlanan Hamsik, riske edilmeyerek maç kadrosuna alınmadı.



Bu sezon 12 resmi maçın tamamında forma giyen Slovak oyuncu, katıldığı son antrenmanın ardından karşılaşmanın kadrosuna alınmayarak öğle saatlerinde tesislerden ayrıldı.

Slovak oyuncu, karşılaşmayı tribünden izledi.

Trabzonspor'da Hamsik'in yanı sıra Koita ve Abdulkadir Parmak, maç kadrosunda yer almayan diğer isimler oldu.

FENERBAHÇE'DE 4 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Trabzonspor karşısına, ligde son oynadıkları Kasımpaşa maçının 11'inden farklı olarak 4 isimle çıktı.

Pereira, savunmada Serdar Aziz'in yerine Novak'a, orta sahada Muhammed Gümüşkaya'nın yerine Osayi-Samuel'e, hücum hattında ise Berisha'nın yerine Mesut Özil'e ve Serdar Dursun'un yerine de Valencia'ya görev verdi.

YÜZDE 50 KAPASİTE DOLDU

Trabzonspor taraftarı, Fenerbahçe karşılaşmasına yoğun ilgi gösterdi.

Satışa çıkarılan biletlerin tamamını tüketen bordo-mavili taraftarlar, stat kapasitesinin yüzde 50'sini doldurdu ve zirve mücadelesi verdikleri rakipleri karşısında takımlarını yalnız bırakmadı.

Karşılaşmayı izleyen 21 bin taraftar, takımlarına büyük destek verdi.

NWAKAEME VE BAKASETAS'A AĞAOĞLU'NDAN ÖDÜL

Trabzonspor'un resmi fan token partneri Socios.com ile yürüttüğü '$TRA Ayın Oyuncusu Ödülü', ağustos ve eylül ayları için sonuçlandı.

Socios.com uygulaması üzerinden her ay, $TRA Fan Token sahiplerinin oylarının belirlediği '$TRA Ayın Oyuncusu Ödülü' unvanının Ağustos ve Eylül 2021'deki kazananları Anthony Nwakaeme ve Anastasios Bakasetas oldu.

Oyunculara kendileri için hazırlanan özel $TRA plaketlerini maç öncesi kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu takdim etti



İKİ TAKIM ARASINDAKİ MÜCADELE

-Fenerbahçe'yi konuk ettiği son üç Süper Lig maçının ikisini kazanan Trabzonspor (1M), daha önceki 17 karşılaşmada aldığı galibiyet sayısını geride bırakmak istiyor (2G 4B 11M).



-Trabzonspor ile oynadığı son iki Süper Lig maçını kazanan Fenerbahçe, rakibi karşısında üst üste üç galibiyeti en son Kasım 2015-Aralık 2016 arasında aldı.

-Süper Lig'de 20 maçtır yenilmeyen ve ligde devam eden en uzun serinin sahibi olan Trabzonspor (9G 11B), daha uzun bir seriyi en son 1995'te yakaladı (26 maç). Bordo-mavililerin o serisi, Aralık 1995'te Fenerbahçe karşısındaki 3-1'lik mağlubiyetle sona ermişti.
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