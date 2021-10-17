Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu!

Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşıyor. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler'in yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Volkan Ahmet Narinç yapacak. Dördüncü hakemlik görevini ise Burak Şeker üstlenecek.GALATASARAY'IN İLK 11'İ:Muslera, Yedlin, Alpaslan, Nelsson, Van Aanholt, Taylan, Cicaldau, Morutan, Kerem, Halil, MostafaGöztepe ve Çaykur Rizespor galibiyetlerinin ardından çıkış yakalayan sarı-kırmızılı takım, Konyaspor karşısında da üç puan alarak kazanma serisini sürdürmek istiyor. Konyaspor karşısında Marcao Teixeira ve Berkan Kutlu, kart cezaları sebebiyle forma giyemeyecek.Son olarak ligde Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelen Galatasaray, mücadeleden 3-2 üstünlükle ayrıldı. Cimbom'un gollerini Mostafa Mohamed (2) ve Olimpiu Morutan kaydetti.Ligin namağlup takımlarından Konyaspor ise 8 maçında üç galibiyet ve 5 beraberlik aldı. İlhan Palut'un öğrencileri, Süper Lig'in 8. haftası itibarıyla 14 puanla ligin 6. sırasında bulunuyor.Galatasaray ve Konyaspor ligde son olarak geçtiğimiz sezon, 28 Nisan 2021'de karşı karşıya geldi. İstanbul'da oynanan maçı 1-0'lık skorla Galatasaray kazandı. Müsabakanın tek golünü 87. dakikada Emre Akbaba kaydetti.GALATASARAY KONYA'YA KARŞI ÜSTÜN!Galatasaray ile İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'de daha önce 40 kez karşı karşıya geldi. İki takım arasında geride kalan 40 maçta sarı-kırmızılılar 29, yeşil-beyazlılar 3 galibiyet aldı, taraflar 8 müsabakada ise eşitliği bozamadı.Galatasaray'ın 79 golüne, Konya temsilcisi 25 golle karşılık verdi. İki takım arasında geçen sezon Konya'da oynanan maçı Konyaspor 4-3 kazanırken, İstanbul'daki müsabakadan Galatasaray 1-0 üstün ayrıldı.GALATASARAY, İSTANBUL'DA RAKİBİNE MAÇ KAYBETMEDİGalatasaray, lig tarihinde Konyaspor ile İstanbul'da yaptığı hiçbir maçı kaybetmedi.Taraflar arasında İstanbul'da yapılan 20 lig maçından 16'sını sarı-kırmızılılar kazandı, 4'ü berabere bitti, yeşil-beyazlılar deplasmanda galip gelemedi. İstanbul'da ev sahibi ekip 48, konuk takım ise 15 gol attı.EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLERİstanbul'da 2007-2008 sezonunda yapılan ve sarı-kırmızılı takımın cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçı Galatasaray 6-0 kazandı. Bu sonuç, iki takım arasında lig tarihindeki en farklı skorlu karşılaşma oldu.Konyaspor ise Galatasaray karşısındaki üç galibiyetinden ikisini 1-0'lık, birini de 4-3'lük skorla aldı.