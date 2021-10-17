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Fenerbahçe'de bıçak kemiğe dayandı! Başkan Ali Koç camiaya ayaklanma çağrısı yaptı

Fenerbahçe'nin Trabzonspor'a 3-1 kaybettiği maçın ardından sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç çarpıcı açıklamalarda bulundu. Karşılaşmanın hakemi Ali Şansalan'a ve MHK'ye tepki gösteren Koç, "Fenerbahçe camiası artık ayaklanma zamanı. Ne gücümüz varsa omuz omuza vereceğiz ve bu gücü yıkayacağız. Yürüyüş ise yürüyüş. Sosyal medya ise sosyal medya. Artık ayaklanma zamanı. İki senedir doğrandık. Öyle ya da böyle bu sistem değişecek" dedi.

Ekleme: 17.10.2021 - 22:50 Güncelleme: 17.10.2021 - 22:50 / Editör: Ozge Selin
Fenerbahçe'de bıçak kemiğe dayandı! Başkan Ali Koç camiaya ayaklanma çağrısı yaptı
Trabzonspor'a kaybederek liderlikten olan Fenerbahçe'de karşılaşmanın ardından maçın hakemi Ali Şansalan'a büyük öfke vardı. Sarı-lacivertlilerde başkan Ali Koç yaptığı açıklamada taraftara ayaklanma çağrısında bulundu.

"BU MAÇ 11'E 11 BİTSEYDİ MAĞLUP AYRILMAMIZ SÖZ KONUSU DEĞİLDİ"

"Camiama ve taraftara sesleniyorum. Sakin olun. Hakemin belki de tek doğru kararı penaltıydı. Buraya art niyetle operasyon çekmeye birini yollasaydınız, zaten buna benzer bir hakem performansı olurdu. Bu maç 11'e 11 bitseydi mağlup ayrılmamız söz konusu değildi.

"TÜRKİYE'DE HAKEM CAMİASINDA KOKUŞMUŞLUK OLDUĞU KONUSUNDA HEMFİKİRİZ"

Ben de öfkeliyim ama camianın başıyım. Kendimi kontrol etmeliyim. Ahmet Ağaoğlu ve Trabzonspor camiasına da bugün bizi nezaketle ağırladıklarından ötürü teşekkür ediyorum. Ancak kendisiyle de konuştuk, diğer kulüplerle de Türkiye'de hakem camiasında kokuşmuşluk olduğu konusunda hemfikiriz. Federasyon başkanı, MHK, kulüp başkanları değişiyor ama hakemler aynı yerdeler.

"ALİ ŞANSALAN DEĞİL ALİ MAÇALAN"

Bu takım burada 80 dakika 10 kişi oynadı, terinin son damlasına kadar savaştı. 80. dakikaya kadar maç ortadaydı. Ne olduysa orada oldu. Rize - Galatasaray maçı, haddime değil ama Galatasaray bir gol yiyor, net faul. Galatasaray 3. golü atıyor, net faul, 2-3 tane faul. Maçı 8 dakika uzatmış, arkasına 4 dakika daha koyuyor, 3-4 tane korner attırıyor. Bunlar kaos ortamı mı yaratmaya çalışıyor? Ali Şansalan değil 'Ali Maçalan.

"ARTIK AYAKLANMA ZAMANI"

Fenerbahçe camiası artık ayaklanma zamanı! Ne gücümüz varsa omuz omuza vereceğiz ve bu gücü yıkayacağız. Yürüyüş ise yürüyüş! Sosyal medya ise sosyal medya! Artık ayaklanma zamanı. İki senedir doğrandık! Öyle ya da böyle bu sistem değişecek. Biz şampiyon olacağız. Bunu yazın kafanıza! Fenerbahçe taraftarına sesleniyorum, Sabiha'ya gidin takımı kucaklayın. Bu takım bu akşam gayet iyi oynuyordu, gayet iyi oynadı.

"GEÇEN SENE 15 PUANIMIZ ÇALINDI"

Düdüğü astır falan... Bunlar düdüğü 2 gün asar, 3. gün verirler. Sistemin kökünden değişmesi lazım. Bu adam, bu maça atanmamalıydı. Başından da böyle söyleniyordu, biz ağzımızı açmadık. Bizim tarzımız bu değil. Maçtan önce konuş, hakemi baskı altına al... Bu hakemlerin insanların emeklerini çalmaya ne hakları var? Federasyona söylüyorum, sakın bana ceza vermeye kalkmayın. Ben burada durum tespiti yapıyorum. Bu hakemlerin insanların emeklerini çalmaya ne hakları var? Son 2 senedir resmen katlettiler bizi! Geçen sene 15 puanımız çalındı. Bu böyle gitmez! Ya çarpışarak değişecek ya da aklı selim herkes omuz omuza vererek değişecek."
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