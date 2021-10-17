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Derbide kazanan Trabzonspor! Kırmızı kart, VAR’dan gelen penaltı…

Süper Lig’de derbi haftasında Trabzonspor, evinde lider Fenerbahçe’yi ağırladı. İlk yarısı 1-1 sona eren maçın ikinci yarısında Trabzonspor son dakikalarda bulduğu gollerle Fenerbahçe’yi 3-1 mağlup ederek liderliğe yükseldi. Fenerbahçe’de Kim Min-Jae 23. dakikada kırmızı kart gördü.

Derbide kazanan Trabzonspor! Kırmızı kart, VAR’dan gelen penaltı…
Ekleme: 17.10.2021 - 19:19 Güncelleme: 17.10.2021 - 21:08 / Editör: Ozge Selin
Derbide kazanan Trabzonspor! Kırmızı kart, VAR’dan gelen penaltı…


Süper Lig'de derbi maçında Trabzonspor evinde Fenerbahçe'yi ağırladı. Maça golle başlayan Fenerbahçe, Bakasetas'ın golüne engel olamadı ve ilk yarı 1-1 sona erdi. Trabzonspor, ikinci yarının son dakikalarında Bakasetas ve Yusuf Sarı ile bulduğu gollerle Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti ve ligde liderliğe yükseldi.

FENERBAHÇE 23. DAKİKADA 10 KİŞİ KALDI

Zorlu derbide Fenerbahçe'de Kim Min-Jae gördüğü iki sarı karttan sonra kırmızı kartla oyundan atıldı.

MAÇ SONUCU TRABZONSPOR 3-1 FENERBAHÇE

GOLLER
3' Rossi
25' Bakasetas
87' Bakasetas (P)
89' Yusuf Sarı

MAÇTAN DAKİKALAR

2' Trabzonspor maçın ilk tehlikeli pozisyonun yakaladı. Arka direkte şutunu çeken Gervinho'nun topunu Novak kale önünde engelledi.

GOL! 3' Fenerbahçe, Rossi ile öne geçti. Fenerbahçe'nin atağında ceza sahasında topu uzaklaştıramayan Trabzonspor, Rossi'nin ayak içi şutuna engel olamadı ve 1-0 geriye düştü.

SARI KART! Fenerbahçe'de Kim Min-Jae 13. dakikada sarı kart gördü.

KIRMIZI KART! 23' Fenerbahçe'de Kim Min-Jae ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

GOL! Trabzonspor, Bakasetas'ın serbest vuruştan çektiği şut sonrası kaleci Altay topu içeride kontrol etti fakat top çizgiyi geçti. Skor 1-1'e geldi.

38' Fenerbahçe'de Luiz Gustavo sarı kart gördü.

42' Trabzonspor, ceza sahası içerisinde üst üste pozisyonlara girdi. Kaleci Altay ve Fenerbahçe savunması gole izin vermedi.

43' SAKATLIK- Nwakaeme sakatlığı sebebiyle yerini Yusuf Sarı'ya bıraktı. Nwakaeme'nin kasığında bir çekme olduğu ifade edildi.

İLK YARI 1-1 SONA ERDİ!

51' SAKATLIK- Trabzonspor'da Bruno Peres de sakatlanarak oyundan çıktı. Yerine Dorukhan Toköz girdi.

55' Bakasetas'ın ceza sahası dışından şutu Altay'ın kucağında kaldı.

62' Fenerbahçe'de Enner Valencia'nın yerine Serdar Dursun oyuna dahil oldu.

72' Trabzonspor gole yaklaştı. Yusuf Sarı'nın tehlikeli ortasında Cornelius'tan önce Novak topu kafayla kornere çıkardı.

75' Fenerbahçe'de Tisserand ve Sosa oyuna dahil oldu. Mesut Özil ve Rossi oyundan çıktı.

80' Trabzonspor yine gole yaklaştı. Yusuf Sarı'nın açtığı ortada kafayı vuran Dorukhan'ın topu direğe çarptı.

87' GOL! VAR'dan gelen uyarı sonrası penaltı kararı çıktı. Trabzonspor, Bakasetas'la 2-1 öne geçti.

89' GOL! Yusuf Sarı, Trabzonspor'u 3-1 öne geçiren golü kaydetti.

DERBİDE KAZANAN 3-1'LİK SKORLA TRABZONSPOR OLDU.
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