Mustafa Cengiz ve yönetimi ibra edilmedi!

Pandemi nedeniyle ertelenen Galatasaray Spor Kulübü 2019 yılı olağan genel kurulunda Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim kurulunun faaliyetleri mali yönden ibra edilirken, idari yönden olarak ibra edilmedi.Abdürrahim Albayrak, Genel Kurul'un kararının ardından şu açıklamaları yaptı:"Sevgili Galatasaraylılar, mali yönden ibra ettiniz. Yönetimsel olarak ibra etmediniz. Teşekkür ediyorum, saygıyla cevap veriyorum. Ben inanıyorum ki, bugünkü mali yönden ibranız bütün Galatasaraylıları mutlu etmiştir."