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Belözoğlu ilk maçına damga vurdu!

Milli maçlar sonrası Süper Lig'de zorlu mücadeleler 9. haftayla geri döndü. Haftanın ilk maçında Başakşehir, sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Başakşehir'in başında ilk maçına çıkan Emre Belözoğlu, ligin şampiyonluk adayı Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etmeyi başardı. Genç teknik adamın maç içerisinde yaptığı hamle, ilk maçına adeta damga vurdu. İşte son dakika haberinini detayları...

Ekleme: 15.10.2021 - 22:39 Güncelleme: 15.10.2021 - 22:41 / Editör: Ozge Selin
Belözoğlu ilk maçına damga vurdu!
Milli maçlar nedeniyle ara verilen Süper Lig, Başakşehir-Beşiktaş maçıyla geri döndü. Ligin 9. haftasında oynanan mücadele, Başakşehir'in 3-2'lik üstünlüğüyle sona erdi. Bu sezon kötü sonuçlarla devam eden Başakşehir, Aykut Kocaman'ı göndererek Emre Belözoğlu'nu takımın başına getirmişti.

Geçtiğimiz sezon ligin son 10 haftasında Fenerbahçe'yi çalıştırarak teknik direktörlük kariyerine başlayan Emre Belözoğlu, sarı-lacivertli takımı şampiyonluk potasına sokmuş ancak mutlu sona ulaşamamıştı.

2020-2021 sezonunun sona ermesiyle birlikte Fenerbahçe'den ayrılan genç teknik adam, bir süre dinlendikten sonra Başakşehir'de Aykut Kocaman'dan boşalan koltuğun başına geçti.

Futbolculuk döneminde de uzun süre formasını giydiği takımıyla ilk maçına Beşiktaş karşısında çıkan Belözoğlu, ilk maçında fark yaratmayı başardı.

Karşılaşmaya Beşiktaş'ın baskılı ve zorlayıcı oyununu durdurarak başlayan Başakşehir, 40. dakikada bu sezonun golcüsü Stefano Okaka ile ilk golü buldu.

Devreye 1-0 önde giren ev sahibi ekip, ikinci yarıda Beşiktaş'ın oyuncu değişiklikleriyle sarsıldı ve 59. dakikada Volkan Babacan'ın hatasından kaynaklanan pozisyonda Teixeira'nın golüne engel olamadı.

Golle birlikte baskısını arttıran Beşiktaş, etkili pozisyonlara girse de, Başakşehir maçın kontrolünü Emre Belözoğlu'nun hamlesiyle yeniden eline aldı.

76. DAKİKADA MAÇIN KADERİNİ DEĞİŞTİRDİ

Karşılaşmanın 76. dakikasında Deniz Türüç'ü oyundan alarak Fredrik Gulbrandsen'i sahaya süren Emre Belözoğlu, bu değişiklikle birlikte oyunun kaderini değiştirdi.

Oyuna giren Gulbrandsen, Başakşehir'in ikinci golünde Okaka'ya asisti yaptı. Daha sonra ise takımının 3. golünü atarak maçın adeta kopmasını sağladı.

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