Başakşehir Beşiktaş’ı 3 golle mağlup etti! Emre Belözoğlu galibiyetle başladı

Süper Lig'de Başakşehir ile Beşiktaş 9. haftanın açılış maçında karşı karşıya geldi. Emre Belözoğlu ile ilk maçına çıkan Başakşehir, Okaka (2) ve Gulbrandsen'in golleriyle Beşiktaş'ı 3-2'lik skorla mağlup etti. Beşiktaş'ın gollerini ise Alex Teixeira ve Batshuayi (P) attı.MAÇ SONUCU: Başakşehir 3-2 BeşiktaşGOLLER40' Okaka59' Alex Teixeira83' Okaka85' Gulbrandsen90+1 Batshuayi (P)Stefano Okaka, bu sezon Süper Lig'de 6 maçta 6 gol attı. Beşiktaş ise, 5 golle bu sezon ceza sahası dışından en çok gol atan takım oldu.GULBRANDSEN SON 15 DAKİKADA MAÇA DAMGA VURDUEmre Belözoğlu'nun 76. dakikada oyuna aldığı Gulbrandsen, önce Okaka'nın 2. golünde asisti yaptı, sonra takımının 3. golünü attı.MAÇTAN DAKİKALAR24' Başakşehir, Berkay Özcan ile çok net pozisyondan yararlanamadı.37' Batshuayi'nin ön alandaki pres sonucunda Beşiktaş tehlike yarattı fakat Başakşehir savunması topu uzaklaştırdı.39' Beşiktaş, Batshuayi ile gole yaklaştı. Belçikalı yıldızın yerden vurduğu şutu kaleci Volkan kornere çıkardı.GOL! 40' Visca'nın ceza sahasından çektiği sert şutu Mert Günok sektirdi ve top Okaka'nın önünde kaldı. Okaka, Mert'in üzerinden attığı şutla topu ağlara gönderdi. Başakşehir bu golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.Beşiktaş'ta Larin, Necip ve Alex Teixeira ikinci yarıda oyuna girdi. Çıkanlar: Atiba, Oğuzhan ve Güven Yalçın.54' Nacer Chadli karşı karşıya kaldı ancak şutunda kaleci Mert Günok ayağıyla topu kornere çeldi.59' GOL! Alex Teixeira, Volkan Babacan'ın hatasını iyi değerlendirdi ve topu ceza sahasının dışından ağlara gönderdi.75' Beşiktaş Batshuayi ile gole yaklaştı. Belçikalı yıldızın ayak içiyle çektiği harika şutu aynı güzellikle Volkan Babacan kornere çıkardı.77' Tolga Ciğerci'nin ceza sahasından çektiği sert şutu Mert Günok kornere çıkardı.83' GOL! Gulbrandsen, sağ kanattan taşığı topu ceza sahasına gönderdi ve Okaka müsait pozisyonda topu ağlara gönderdi.GOL! 90+! Batshauyi penaltıyla skoru 3-2'ye getirdi.