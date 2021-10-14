Trabzonspor Fenerbahçe Maçı Ne Zaman?



Trabzonspor Fenerbahçe Maçı Hangi Kanalda Yayınlanacak?



Süper Lig'in 9. Haftası açılışında Fenerbahçe, Trabzon spor ile sahaya çıkacak.nda iki takım kozlarını paylaşacak. Futbol severlerin merakla belediği maç ile ilgili araştırmalar sürüyor. Peki? Fenerbahçe 19 puanla liderlik koltuğu mücadelesini sürdürecek. Trabzonspor ise 2. Sırada yer alırken ilk sıraya yükselmek için sahada mücadele edecek. İştena dair detaylar…Trabzonspor Fenerbahçe maçı, 17 Ekim 2021 Pazar günü saat 19.00'da oynanacak. İki takım da Süper Lig'in 9. Haftasında birinci sırada olabilmek için sahaya çıkacak.17 Ekim Pazar günü 19.00'da yayınlanacak olan Trabzonspor Fenerbahçe maçı Sports 1 kanalında canlı olarak izlenebilecek.?' sorularının yanıtı yayınlanan bilgilere göre bu şekildedir.