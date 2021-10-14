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Trabzonspor Fenerbahçe maçı ne zaman? Trabzonspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

Trabzonspor Fenerbahçe maçı Süper Lig 9. Haftası açılış maçını yapacak. Trabzonspor Fenerbahçe maçı ne zaman? Trabzonspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Trabzonspor Fenerbahçe maçı saat kaçta? İşte Trabzonspor Fenerbahçe maçına dair detaylar…

Ekleme: 14.10.2021 - 09:30 Güncelleme: 14.10.2021 - 09:32 / Editör: Ozge Selin
Trabzonspor Fenerbahçe maçı ne zaman? Trabzonspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda?
Süper Lig'in 9. Haftası açılışında Fenerbahçe, Trabzon spor ile sahaya çıkacak. Trabzonspor Fenerbahçe maçında iki takım kozlarını paylaşacak. Futbol severlerin merakla belediği maç ile ilgili araştırmalar sürüyor. Peki Trabzonspor Fenerbahçe maçı ne zaman? Trabzonspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Fenerbahçe 19 puanla liderlik koltuğu mücadelesini sürdürecek. Trabzonspor ise 2. Sırada yer alırken ilk sıraya yükselmek için sahada mücadele edecek. İşte Trabzonspor Fenerbahçe maçına dair detaylar…

Trabzonspor Fenerbahçe maçı ne zaman? Trabzonspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

Trabzonspor Fenerbahçe Maçı Ne Zaman?


Trabzonspor Fenerbahçe maçı, 17 Ekim 2021 Pazar günü saat 19.00'da oynanacak. İki takım da Süper Lig'in 9. Haftasında birinci sırada olabilmek için sahaya çıkacak.

Trabzonspor Fenerbahçe Maçı Hangi Kanalda Yayınlanacak?


17 Ekim Pazar günü 19.00'da yayınlanacak olan Trabzonspor Fenerbahçe maçı Sports 1 kanalında canlı olarak izlenebilecek.

Trabzonspor Fenerbahçe maçı ne zaman? Trabzonspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

'Trabzonspor Fenerbahçe maçı ne zaman? Trabzonspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda?' sorularının yanıtı yayınlanan bilgilere göre bu şekildedir.

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