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Haaland, antrenmanda adeta imkansızı başardı!

Borussia Dortmund'un Norveçli yıldızı Erling Haaland, zoru kolay göstermeye devam ediyor. Son yıllarda transferin en çok konuşulan isimlerinden birisi olan Haaland, antrenmanda sergilediği gösteriyle 'yok artık' dedirtti.

Ekleme: 14.10.2021 - 19:54 Güncelleme: 14.10.2021 - 19:55 / Editör: Ozge Selin
Haaland, antrenmanda adeta imkansızı başardı!Dünya futbolunun son yıllarda Kylian Mbappe ile en çok konuşulan ismi olan Norveçli yıldız Haaland, Borussia Dortmund formasıyla dünya devlerinin gözdesi olmaya devam ediyor.

Hakkında birçok transfer dedikodusu olan ve astronomik bonservis ücretlerinin konuşulduğu Haaland, Manchester City, PSG, Barcelona, Real Madrid gibi takımların radarında.

Liglere verilen milli aranın ardından Borussia Dortmund ile antrenmanlarına devam eden Haaland, antrenmanda adeta imkansızı başardı.

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