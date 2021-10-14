Borussia Dortmund'un Norveçli yıldızı Erling Haaland, zoru kolay göstermeye devam ediyor. Son yıllarda transferin en çok konuşulan isimlerinden birisi olan Haaland, antrenmanda sergilediği gösteriyle 'yok artık' dedirtti.

Dünya futbolunun son yıllarda Kylian Mbappe ile en çok konuşulan ismi olan Norveçli yıldız Haaland, Borussia Dortmund formasıyla dünya devlerinin gözdesi olmaya devam ediyor.Hakkında birçok transfer dedikodusu olan ve astronomik bonservis ücretlerinin konuşulduğu Haaland, Manchester City, PSG, Barcelona, Real Madrid gibi takımların radarında.Liglere verilen milli aranın ardından Borussia Dortmund ile antrenmanlarına devam eden Haaland, antrenmanda adeta imkansızı başardı.Bundesliga resmi sosyal medya hesabının paylaştığı videoda, 3 futbol topunu üst üste koyan yıldız golcü, 3 futbol topunu da sırayla aynı noktaya isabet ettirdi