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Mesut Özil ve Sosa'dan gençlere destek! O mektup sonrası duygulandılar...

Fenerbahçe'nin iki yıldızı Mesut Özil ve Jose Sosa, A Takım ile Futbol Akademisi arasında bağ kurulmasına öncelik etti. Fenerbahçe altyapısında forma giyen geleceğin yıldızlarının malzeme ihtiyaçlarını karşılayan Mesut Özil ve Jose Sosa, gençlerden gelen teşekkür mektubuyla duygulandı.

Ekleme: 13.10.2021 - 10:20 Güncelleme: 13.10.2021 - 10:21 / Editör: Ozge Selin
Mesut Özil ve Sosa'dan gençlere destek! O mektup sonrası duygulandılar...
Kendilerine malzeme yardımı yapan ağabeylerine mektup yazan genç yıldızlar, 'Hayalleri sizler gibi olmak olan bizlere gösterdiğiniz ilgiye teşekkür ederiz' derken 'Biz bir aileyiz' notunu düştüler.

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü iki yıldızı Mesut Özil ile Jose Sosa, A Takım ile Futbol Akademisi arasında müthiş bir bağ kurulmasına öncelik etti.

Sarı-lacivertli kulübün Futbol Akademisi'nde forma giyen geleceğin yıldız adaylarına malzeme ihtiyaçlarını karşılayarak destek olan iki futbolcu, gençlerden gelen teşekkür mektubu ile duygulandı.

Gençler başta krampon olmak üzere bir futbolcunun gereksinim duyduğu her türlü malzeme konusunda ihtiyaçlarını karşılayan Mesut'a Türkçe, Sosa'ya İngilizce mektup yazdı.

ZİYARETE GİTME SÖZÜ DE VERDİLER

Gençler, 'Futbol Akademisi olarak hayalleri bir gün sizler gibi başarılı futbolcular olmak olan biz genç sporculara gösterdiğiniz yakın ilgi ve manevi desteklerinizden dolayı teşekkür eder, başarılarınızın devamını dileriz. Biz bir aileyiz!' ifadelerini kullandı.

Mesut ve Sosa bu mektup karşısında çok duygulanırken maç temposunda müsait oldukları bir dönemde altyapıyı ziyaret etme ve onlarla bir araya gelme sözü verdiler.

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