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Başakşehir Beşiktaş maçı ne zaman? Başakşehir Beşiktaş maçı hangi gün? Başakşehir Beşiktaş maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Başakşehir Beşiktaş maçı, Süper Lig’de 9. Hafta heyecanıyla başlayacak. Beşiktaş’ta iyileşen futbolcular ve Başakşehir’de yeni transfer Emre Belözoğlu bu maçta sahaya çıkacak. Peki Başakşehir Beşiktaş maçı ne zaman? Başakşehir Beşiktaş maçı hangi gün? Başakşehir Beşiktaş maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte yanıtı…

Ekleme: 13.10.2021 - 15:54 Güncelleme: 13.10.2021 - 15:59 / Editör: Ozge Selin
Başakşehir Beşiktaş maçı ne zaman? Başakşehir Beşiktaş maçı hangi gün? Başakşehir Beşiktaş maçı hangi kanalda yayınlanacak?
Başakşehir Beşiktaş maçı ne zaman?” sorusu Süper Lig'in 9. Hafta heyecanıyla gündeme geldi. Futbol severler Başakşehir Beşiktaş maçına dair tüm detayları merak ediyor. Başakşehir'in yeni transferi Emre Belözoğlu bu maçta sahaya çıkacak. Ayrıca Beşiktaş'ın iyileşen oyuncuları da Başakşehir Beşiktaş maçında oynayacak. Peki Başakşehir Beşiktaş maçı ne zaman? Başakşehir Beşiktaş maçı hangi gün? Başakşehir Beşiktaş maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte Başakşehir Beşiktaş maçı detayları…

Başakşehir Beşiktaş maçı ne zaman

Başakşehir Beşiktaş Maçı Ne Zaman?


Başakşehir Beşiktaş maçı 15 Ekim Cuma günü saat 20:00'da oynanacak.

Başakşehir Beşiktaş Maçı Hangi Kanalda Yayınlanacak?


15 Ekim Cuma günü yayınlanacak olan Beşiktaş Başakşehir maçı saat 20:00'de beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

Başakşehir Beşiktaş maçı ne zaman

Başakşehir Beşiktaş maçı ne zaman? Başakşehir Beşiktaş maçı hangi kanalda yayınlanacak?” sorularının yanıtı bu şekildedir.
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