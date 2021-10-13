Başakşehir Beşiktaş maçı, Süper Lig’de 9. Hafta heyecanıyla başlayacak. Beşiktaş’ta iyileşen futbolcular ve Başakşehir’de yeni transfer Emre Belözoğlu bu maçta sahaya çıkacak. Peki Başakşehir Beşiktaş maçı ne zaman? Başakşehir Beşiktaş maçı hangi gün? Başakşehir Beşiktaş maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte yanıtı…

Başakşehir Beşiktaş Maçı Ne Zaman?



Başakşehir Beşiktaş Maçı Hangi Kanalda Yayınlanacak?



?” sorusu Süper Lig'in 9. Hafta heyecanıyla gündeme geldi. Futbol severler Başakşehir Beşiktaş maçına dair tüm detayları merak ediyor. Başakşehir'in yeni transferi Emre Belözoğlu bu maçta sahaya çıkacak. Ayrıca Beşiktaş'ın iyileşen oyuncuları da Başakşehir Beşiktaş maçında oynayacak. Peki? İştedetayları…Başakşehir Beşiktaş maçı 15 Ekim Cuma günü saat 20:00'da oynanacak.15 Ekim Cuma günü yayınlanacak olan Beşiktaş Başakşehir maçı saat 20:00'de beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.?” sorularının yanıtı bu şekildedir.