Ümit Milliler Enis Destan ile güldü | Türkiye 1 - 0 Kazakistan maç sonucu
Son dakika haberine göre Avrupa U21 Şampiyonası Eleme Turu'nda Türkiye Ümit Milli Futbol Takımı (U21), Kazakistan U21 Milli Futbol Takımı ile karşı karşıya geldi. Ay yıldızlılar, mücadeleden Enis Destan'ın golü ile 1-0'lık üstünlükle ayrıldı.
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Ümit Milli Futbol Takımı'mız, Kazakistan U21'le karşı karşıya geldi. Mücadele 1-0 ay-yıldızlıların üstünlüğüyle sonuçlandı.
Ümit Milliler'e galibiyeti getiren golü 27. dakikada Enis Destan kaydetti.
Bu sonuçla birlikte 3 maç sonunda Türkiye U21 Milli Takımı, 4 puana yükseldi ve 3. sırada yer aldı. Ümit Milliler bir sonraki maçında Belçika U21 ile karşılaşacak.
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