Ümit Milliler Enis Destan ile güldü | Türkiye 1 - 0 Kazakistan maç sonucu

Son dakika haberine göre Avrupa U21 Şampiyonası Eleme Turu'nda Türkiye Ümit Milli Futbol Takımı (U21), Kazakistan U21 Milli Futbol Takımı ile karşı karşıya geldi. Ay yıldızlılar, mücadeleden Enis Destan'ın golü ile 1-0'lık üstünlükle ayrıldı.