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Galatasaray stadının yeni adı: Nef Stadyumu! Tarihi imzanın detayları...

Türk Telekom ile 10 yıllık anlaşması biten Galatasaray, stadyum isim hakkı için NEF ile 5+5 yıllık anlaşmaya varıldığını açıklamıştı. Sarı-kırmızılı kulüp ile NEF arasında imzalanan anlaşma için tören düzenlendi. Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas ve Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur'un katılımıyla düzenlenen toplantıda tarihi imzanın detayları açıklandı.

Ekleme: 12.10.2021 - 13:41 Güncelleme: 12.10.2021 - 13:48 / Editör: Ozge Selin
Galatasaray stadının yeni adı: Nef Stadyumu! Tarihi imzanın detayları...
Galatasaray, stadyum isim hakkı için Nef ile anlaşma imzaladı. 5+5 yıllık olan anlaşmanın detayları Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirilmişti. Yapılan açıklamaya göre sarı-kırmızılı kulüp, 10 yılda 725 milyon TL kazanacak. Bu tutarın 652 milyon 500 bin TL'si kulübe, 72 milyon 500 bin TL'lik kısmı ise Galatasaray Spor Kulübü Derneği'ne ödenecek.

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas ve Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, yeni sponsorluk anlaşmanın imza töreninde açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

STADIN YENİ ADI: NEF STADYUMU

Burak Elmas'ın açıklamalarınden öne çıkanlar şöyle:

Sponsorluk anlaşması kanun nedeniyle TL bazında belirlendi. İkinci 5 sezonu opsiyonlu olmak üzere sezonluk ortalaması 72,5 milyon TL + KDV olmak üzere toplamda 725 milyon TL'lik bir anlaşmaya imza atıyoruz. Erden Timur'la birlikte olmaktan gurur duyuyoruz.

Bir önceki stadyum isim anlaşması 30 milyon TL artı KDV'ydi. Türk spor tarihinin en büyük stadyum isim sponsorluğu oldu.

Türk spor tarihinin en yüksek bedelli stadyum isim sponsorluğunu hayata geçirmiş olduk. 725 milyon liralık bir anlaşmaya imza atıyoruz.

'SÖZLEŞMEDE GALATASARAY'IN LEHİNE FESİH MADDESİ VAR'

Hedefimiz Galatasaray'ın borçlarının ödenebilir bir duruma gelmesi. 1-2 seneyi kurtarıp popüler olmak değil, Galatasaray'ın 10 senesini kurtarmayı hedefliyoruz.

Sözleşmede Galatasaray'ın lehine fesih maddesi var. Anlaşma 5+5 yıllık ancak daha iyi bir sponsor çıkarsa sözleşme feshedilebilir. Bu madde karşılıklı anlaşılarak sözleşmeye koyuldu.

Bu anlaşma gelir artırmaya ve bize yakışan markalarla çalışma anlayışımızdan biri. Yayın ihalesiyle ilgili bir çalışma var. Biz de bu komisyonun içindeyiz. TFF ile beraber çalışıyoruz. Kulüplerimizin en faydalı şekilde çıkması için çalışıyoruz.

Galatasaray'ın geleceğini düşünmüyorsanız bu koltukta işiniz yok. Galatasaray'ın geleceğine yönelik adımlar atacağız demiştik. Bu sezon yaptığımız transferler bu yönde oldu.

Türkiye sporun her dalında geriye gidiyor. Kişisel görüşüm camiaların birbiriyle kavga etmemesi ve ortamı germemesi. Rakiplerle sahada mücadele ediyoruz, bunun sahanın dışına çıkmaması gerekiyor.


Ezeli rakiplerimizle düşman değiliz, birlikte çalışmamız gereken çok konu var. Her konuda anlaşmak zorunda değiliz düşman değiliz. Tüm kulüp başkanlarıyla aramız iyi, sürekli konuşuyoruz. Türk futbolu adına hep beraber çalışıyoruz.

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