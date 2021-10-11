Milliler Letonya karşısında son saniyede güldü! Dünya Kupası yolunda kritik 3 puan…

2022 Dünya Kupası yolunda eleme maçlarının heyecanı devam ediyor. Ekim ayındaki ikinci maçına çıkan A Milli Futbol Takımı'mız, yeni hocası Stefan Kuntz ile çıktığı ikinci maçından galibiyetle ayrıldı.Grubun zayıf takımlarından Letonya ile deplasmanda karşılaşan milliler, karşılaşmanın ilk yarısında oldukça etkisiz bir oyun sergiledi. Devreye 0-0 beraberlikle giren milli takım, ikinci yarıda Letonya'nın golüne engel olamadı.Letonya'nın sağ kanattan geliştirdiği atakta içeriye açılan ortayı uzaklaştırmak isteyen Merih Demiral, şanssız bir anla topu kendi ağlarımıza gönderdi.1-0'ın ardından üst üste pozisyonlara girmeyi başaran milli takım, Türkiye formasıyla ilk maçına çıkan Serdar Dursun'un kafa golüyle beraberliği yakaladı.Daha sonra birbirinden tehlikeli pozisyonlara giren milliler, son saniyede kazanılan penaltıyla golü buldu. Ceza sahasında yere düşürülen Burak Yılmaz, VAR'dan kazanılan penaltıyı gole çevirdi.Bu sonuçla birlikte gruptan çıkma şansını devam ettiren milli takım, Kasım ayında oynanacak iki maçtan 6 puan alması halinde Norveç'in Hollanda ile oynayacağı karşılaşmadan puan kaybetmesini bekleyecek.MAÇ SONUCU | LETONYA 1-1 TÜRKİYE70' Merih Demiral (K.K)75' Serdar DursunMAÇTAN DAKİKALAR3' Jaunzems, Caner Erkin'e yaptığı faul sonrasında sarı kart gördü.7' Köşe vuruşunda Letonya tehlikeli geldi. Merih Demiral, çizgiden çıkardı.18' Hakan Çalhanoğlu'nun ortasında Merih Demiral, müsait pozisyonda topu kaleye gönderemedi.25' Kerem Aktürkoğlu'nun uzaklardan çektiği şutu kaleci Ozols kurtardı.29' Cengiz Ünder uzaktan çok sert vurdu, kaleci Ozols direk dibinde kornere çeldi.51' Hakan Çalhanoğlu'nun kullandığı frikik az farkla auta çıktı.70' Letonya'nın sağ kanattan geliştirdiği atakta Merih Demiral, topu kendi ağlarımıza gönderdi.75' A Milli Takım'da ilk maçına çıkan Serdar Dursun, ilk maçında ilk golünü kaydetti ve millilere beraberliği getirdi.80' Hakan Çalhanoğlu'nun ceza sahasında müsait pozisyonda çektiği şut farklı şekilde auta çıktı.84' Tehlikeli geldik. Halil Dervişoğlu, ceza sahasının içinde şutunu çekti fakat top auta çıktı.86' Burak Yılmaz'ın çevirdiği topta Cengiz'in şutunu kaleci aynı güzellikle kornere çeldi.90' Burak Yılmaz'ın kale önünde kafayla vurduğu top üstten auta çıktı.90+5' Ceza sahasında düşürülen Burak Yılmaz, VAR incelemesinin ardından milli takımımıza penaltı kazandırdı. Penaltıyı gole çeviren Burak Yılmaz, millilere 3 puanı getirdi.