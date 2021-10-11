İşte A Milli Takım'ın ilk 11'i!

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımımız, grubundaki sekizinci maçında Letonya'ya konuk olacak. Başkent Riga'da oynanacak mücadelenin ilk santrası saat 21.45'te Andreas Ekberg'in düdüğüyle gerçekleşecek.Milli takım, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda 30 Mart 2021'de istanbul'da konuk ettiği rakibi karşısında yine iki kez, iki farklı öne geçmesine rağmen sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrılmıştı.Letonya'nın 11'i;Ozols, Savalnieks, Cernomordijs, Dubra, Jurkovskis, Zjuzins, Emsis, Jaunzems, Uldrikis, Ciganiks, Gutkovskis.A Milli Takımımızın 11'i;Uğurcan, Zeki, Merih, Çağlar, Caner, Berat, Orkun, Cengiz, Hakan, Kerem, Burak