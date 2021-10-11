İşte A Milli Takım'ın ilk 11'i!
A Milli Futbol Takımımız, Dünya Kupası Elemeleri maçında Letonya ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı anlatımı, canlı skoru ve canlı istatistiklerini haberimizden takip edebilirsiniz.
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımımız, grubundaki sekizinci maçında Letonya'ya konuk olacak. Başkent Riga'da oynanacak mücadelenin ilk santrası saat 21.45'te Andreas Ekberg'in düdüğüyle gerçekleşecek.
Milli takım, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda 30 Mart 2021'de istanbul'da konuk ettiği rakibi karşısında yine iki kez, iki farklı öne geçmesine rağmen sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrılmıştı.
Letonya'nın 11'i;
Ozols, Savalnieks, Cernomordijs, Dubra, Jurkovskis, Zjuzins, Emsis, Jaunzems, Uldrikis, Ciganiks, Gutkovskis.
A Milli Takımımızın 11'i;
Uğurcan, Zeki, Merih, Çağlar, Caner, Berat, Orkun, Cengiz, Hakan, Kerem, Burak