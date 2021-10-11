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Galatasaray'ın yeni stadyum sponsorunun kim olacağı belli oldu

Galatasaray Kulübü, Türk Telekom ile biten anlaşması sonrasında stadyumuna yeni isim sponsoru arıyordu. Sarı kırmızılıların 10 yıllık süreçte 100 milyon euroya yakın bir geliri kasasına koymayı hedeflediği yeni sponsorluk anlaşmasının yarın imzalanması bekleniyor.

Ekleme: 11.10.2021 - 21:12 Güncelleme: 11.10.2021 - 21:17 / Editör: Ozge Selin
Galatasaray'ın yeni stadyum sponsorunun kim olacağı belli oldu
Galatasaray'da stadyum isim sponsorluğu konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılı kulüp yaptığı açıklamada NEF ile yarın yeni bir sponsorluk anlaşması imzalanacağını duyurdu.

Galatasaray'a yakınlığıyla bilinen gazeteci Savaş Çorlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'NEF Stadyumu hayırlı olsun' ifadelerini kullandı.

Sarı kırmızılıların basketbol takımının sponsorluğunu da yapan NEF'in Galatasarayl ile geniş kapsamlı bir anlaşma imzalaması bekleniyor.

Galatasaray Kulübü yapılacak anlaşmanın detaylarını kısa süre içerisinde açıklayacak. Sarı kırmızılıların stadyum gelirlerinden 10 yılda 100 milyon euroya yakın bir gelir elde etmeyi hedeflediği aktarılıyor.

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