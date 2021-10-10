Stefan Kuntz'tan Letonya açıklaması! 'Önceliğimiz fark atmak değil'

Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası'na katılmayı hedefleyen A Milli Takımımız, yarın (11 Ekim) Letonya ile karşı karşıya gelecek. Deplasmanda mutlak kazanmak zorunda olan ay-yıldızlılar, Norveç'in puan kaybını da beklemek zorunda. Gruptaki son 3 maç öncesinde 3. sırada yer alıyoruz. Bu zorlu maç öncesinde A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ve milli futbolcumuz Merih Demiral, Letonya maçı öncesi basın toplantısı düzenledi.İlk hedefin grubu ikinci sırada bitirmek olduğunu dile getiren Kuntz, şöyle konuştu:"Taktik ve formasyonla alakalı çok fazla detaya girmek istemiyoruz. Çağlar'ın yanı sıra Ozan Kabak'ın da cezası bitti. Ben yarın takıma 11'i açıklayacağım. Bu yüzden çift santrfor oynayıp oynamayacağımızla alakalı sorunuzu yanıtlayamıyorum.Topu alır almaz kaptırmak bizim planımızın bir parçası değildi. Ancak taktik anlamında yaptığımız bazı şeyler iyiydi.Hedefimiz galibiyet, şiddetle kazanmaya ihtiyacımız var. Ancak kökten değişiklikler kısa sürede olmaz. Biz kazanalım, sonucu görelim ondan sonra konuşuruz.Önce bizi ikinciliğe götürecek sonucu almak istiyoruz, fark atmamız gerekiyor diye konuşursam, Letonya'ya saygısızlık etmiş olurum. Önce sonucu görelim, sonra bunu konuşalım.MERİH DEMİRAL: DÜNYA KUPASINA GİDECEĞİZ...Milli futbolcumuz Merih Demiral ise, Dünya Kupası'na katılacaklarına inandığını ifade ederken, "Geçmişte savunma anlamında çok başarılı maçlar çıkarmıştık ancak biz geleceğe bakıyoruz artık.İnişli çıkışlı performanslarımız oldu. Eski günlerimize dönmek istiyoruz. Bundan sonra da elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız.Sorumluluk hepimizde. Bir anda oldu her şey, 5 ayda kötü bir dönem yaşadık. Önümüzdeki günlerde hocamızın kendi oyun anlayışını bize yansıtmasıyla daha iyi olacağımızı düşünüyorum.En iyi sonuçları alıp rakiplerimizin puan kaybetmesini bekleyeceğiz. Benim inancım tam. 6 maçtır kazanamıyoruz ama bu seriyi bitirmek istiyoruz. Yarın kazanacağımızı düşünüyorum." şeklinde konuştu.