İstanbul'da Grand Prix hazırlıkları tamam
Formula 1 İstanbul Grand Prix'i bugün saat 15:00'da başlayacak. Yarış öncesi tüm takımlar hazırlıklarını yaparken, pist görevlileri de bütün önlemleri aldı.
Formula 1 İstanbul Grand Prix'i tüm heyecanıyla devam ediyor. Dün yapılan sıralama turlarının galibi Mercedes pilotu Lewis Hamilton olsa da aldığı 10 sıra grid cezası nedeniyle pole pozisyonunda takım arkadaşı Finli pilot Valteri Bottas yer alacak.
Bottas'ın pole pozisyonunda avantajı olsa da hemen arkasında onu çok zorlayacak olan Max Verstappen bulunuyor.
HAMILTON 10. SIRADAN BAŞLIYOR
Ayrıca takım arkadaşı Lewis Hamilton da liderlik için elinden gelenin fazlasını yapacak gibi. Hamilton'ın en sevdiği pist olan İstanbul Park, yıldız pilot için avantajlı bir durum.
Ayrıca Hamilton'ın yarışa arka sıralardan başlayıp lider sonlandırdığı birçok mücadelenin olduğunu da unutmamak gerekiyor.
Start gridi ise şöyle:
Valtteri Bottas
Max Verstappen
Charles Leclerc
Pierre Gasly
Fernando Alonso
Sergi Perez
Lando Norris
Lance Stroll
Yuki Tsunoda
Sebastian Vettel
Lewis Hamilton
Esteban Ocon
George Russell
Mick Schumacher
Daniel Ricciardo
Nicholas Latifi
Antonia Giovinazzi
Kimi Raikkonen
Nikita Mazepin
Carlos Sainz
HAZIRLIKLAR TAMAM
Yarış öncesi takımlar bütün hazırlıklarını tamamları ve sadece 15:00'da yapılacak yarışı beklemeye başladı.
Takımların dışında İstanbul Park ve FIA görevlileri son güvenlik hazırlıklarını tamamladı ve pisti yarışa hazır hale getirerek beklemeye koyuldu.
Bulutlu bir güne merhaba diyen İstanbul'da şu an yoğun bir yağış beklenmiyor ancak yarış saatlerinde durumun nasıl olacağı merak konusu...