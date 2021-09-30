Beyaz Gazete Ana Sayfa
Ana Sayfa
Spor
Galatasaray, Marsilya ile golsüz berabere kaldı

Galatasaray, Marsilya ile golsüz berabere kaldı

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, deplasmanda Marsilya ile 0-0 berabere kaldı.

Spor / 30 Eylül 2021 Perşembe 20:44
Galatasaray, Marsilya ile golsüz berabere kaldı

UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nun 2. maçında Galatasaray, deplasmanda Fransa'nın Olimpik Marsilya takımıyla karşı karşıya geldi.

Maça Galatasaray hızlı başlasa da bulduğu pozisyonları değerlendiremedi.

İlk yarıda zaman zaman oyun yavaşlasa da iki takım da pozisyon üretmeye çalıştı.

Maçın 37. dakikasında tribünlerden atılan meşale sonucu oyun durdu ve ilk yarının sonunda 8 dakika uzatma verildi.

İlk yarıda gol sesi çıkmadı ve iki takım da devre arasında 0-0 beraberlikle gitti.

GALATASARAY DEPLASMANDA 1 PUAN ALDI

İkinci yarıda da iki takım rakip kalede pozisyonlar üretse de düşük tempoda geçti.

Maçın 74. dakikasında Guendouzi ceza sahasının sağında Van Aanholt ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı.

Hakem penaltı noktasını gösterdi. Uzun süren VAR incelemesi sonrasında penaltı kararı iptal edildi.

Maçta gol sesi çıkmadı ve iki takım da 1 puana razı oldu. Bu skorla Galatasaray punını 4'e yükseltti ve liderliğini sürdürdü.


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

Merkür Retrosunun Burçlara Etkileri!

Eda Doğan
Mehmet Orhan

FRANSA VE ABD'NİN TERÖR SEVİCİLİĞİ

Mehmet Orhan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar