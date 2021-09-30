Galatasaray, Marsilya ile golsüz berabere kaldı

UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nun 2. maçında Galatasaray, deplasmanda Fransa'nın Olimpik Marsilya takımıyla karşı karşıya geldi.



Maça Galatasaray hızlı başlasa da bulduğu pozisyonları değerlendiremedi.



İlk yarıda zaman zaman oyun yavaşlasa da iki takım da pozisyon üretmeye çalıştı.



Maçın 37. dakikasında tribünlerden atılan meşale sonucu oyun durdu ve ilk yarının sonunda 8 dakika uzatma verildi.



İlk yarıda gol sesi çıkmadı ve iki takım da devre arasında 0-0 beraberlikle gitti.



GALATASARAY DEPLASMANDA 1 PUAN ALDI



İkinci yarıda da iki takım rakip kalede pozisyonlar üretse de düşük tempoda geçti.



Maçın 74. dakikasında Guendouzi ceza sahasının sağında Van Aanholt ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı.



Hakem penaltı noktasını gösterdi. Uzun süren VAR incelemesi sonrasında penaltı kararı iptal edildi.



Maçta gol sesi çıkmadı ve iki takım da 1 puana razı oldu. Bu skorla Galatasaray punını 4'e yükseltti ve liderliğini sürdürdü.