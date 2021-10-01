Fenerbahçe Beko'dan EuroLeague'de galibiyet!
Euroleague 2021-22 sezonunun heyecanı başladı. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko evinde Kızılyıldız'ı konuk etti. Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde 2021-2022 sezonundaki ilk maçında Kızılyıldız'ı 61-57 mağlup etti.
Yeni başantrenör Aleksandar Djordjevic ilk Euroleague maçına çıkan Fenerbahçe Beko, evinde Sırbistan takımı Kızılyıdız'ı konuk etti. İlk yarıyı 2 sayı farkla önde tamamlayan Fenerbahçe Beko, maçı 61-57 kazanarak sezona galibiyetle başladı.
MAÇ SONUCU / Fenerbahçe Beko 61-57 Kızılyıldız
İLK ÇEYREK SONUCU / Fenerbahçe Beko 18-15 Kızılyıldız
İKİNCİ ÇEYREK SONUCU / Fenerbahçe Beko 10-11 Kızılyıldız
ÜÇÜNCÜ ÇEYREK SONUCU / Fenerbahçe Beko 17-11 Kızılyıldız
DÖRDÜNCÜ ÇEYREK SONUCU / Fenerbahçe Beko 16-20 Kızılyıldız