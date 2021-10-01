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Fenerbahçe Beko'dan EuroLeague'de galibiyet!

Euroleague 2021-22 sezonunun heyecanı başladı. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko evinde Kızılyıldız'ı konuk etti. Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde 2021-2022 sezonundaki ilk maçında Kızılyıldız'ı 61-57 mağlup etti.

Ekleme: 1.10.2021 - 22:52 Güncelleme: 1.10.2021 - 22:53 / Editör: Ozge Selin
Fenerbahçe Beko'dan EuroLeague'de galibiyet!


Yeni başantrenör Aleksandar Djordjevic ilk Euroleague maçına çıkan Fenerbahçe Beko, evinde Sırbistan takımı Kızılyıdız'ı konuk etti. İlk yarıyı 2 sayı farkla önde tamamlayan Fenerbahçe Beko, maçı 61-57 kazanarak sezona galibiyetle başladı.

MAÇ SONUCU / Fenerbahçe Beko 61-57 Kızılyıldız

İLK ÇEYREK SONUCU / Fenerbahçe Beko 18-15 Kızılyıldız

İKİNCİ ÇEYREK SONUCU / Fenerbahçe Beko 10-11 Kızılyıldız

ÜÇÜNCÜ ÇEYREK SONUCU / Fenerbahçe Beko 17-11 Kızılyıldız

DÖRDÜNCÜ ÇEYREK SONUCU / Fenerbahçe Beko 16-20 Kızılyıldız
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