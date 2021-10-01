Aykut Kocaman'dan istifa açıklaması!

Süper Lig'in 8. haftasında Karagümrük evinde Başakşehir'i 3-1 mağlup etti ve çıkışını devam ettirdi. Bu sezon 8 maçın 6'sını kaybeden Başakşehir'de kriz devam ediyor.AYKUT KOCAMAN'DAN İSTİFA AÇIKLAMASIMaçın ardından konuşan Aykut Kocaman, "Karagümrük çok doğru oynadı. Oyuncuları ve hocalarını tebrik ediyorum. Çok acemi göründük maçta. A'dan Z'ye kadar maçı hak ettiler." dedi."İSTİFAMI SUNACAĞIM"Alınan 3-1'lik mağlubiyetin ardından açıklamalarda bulunan Başakşehir teknik direktörü Aykut Kocaman istifa açıklamasında bulundu. Aykut Kocaman, "Yönetime istifamı sunacağım. Bu kulüp bunu hak etmiyor. Verilecek en doğru karar budur. Bir bedel ödemeye hazırım.""KENDİ ADIMA EN DOĞRU KARAR..."Aykut Kocaman: "Sonuçlar ne olursa olsun gidişatı hep kontrol etmeye çalıştım. Ancak kendi adıma en doğru karar bu..."AYKUT KOCAMAN'IN BU SEZONKİ PERFORMANSIAykut Kocaman yönetimindeki Başakşehir'in bu sezonki performansı...6 mağlubiyet2 galibiyetAtılan gol 8Yenilen gol 10